Hay una escena que muchas veces nos toma por sorpresa y hace que el ingresar a casa se vuelva un verdadero ‘dolor de cabeza’ porque todo huele muy mal. ¿Alguna vez te pasó que tuviste que llamar de emergencia al gasfitero porque las tuberías del caño se atoraron y nadie aguantaba el desagradable olor? Para muchos no es necesario prevenir y una vez que el problema está totalmente complicado se ponen a pensar en todo lo que tiraron por el fregadero mientras lavaban los platos sin imaginar que podían ir obstruyéndolo con materiales sólidos, viscosos, espesos y pesados. Para que esto no vuelva a ser una complicación que te genere un gasto económico y un mal rato, hoy te traigo un truco casero que se volverá tu gran aliado para cuidar esta parte tan importante de tu cocina: echar sal gruesa. Aquí te detalló por qué es recomendable y cómo hacerlo correctamente.

¿Por qué se atora el fregadero de la cocina?

El espacio del hogar más expuesto a atorarse es la cocina, por la gran cantidad de desperdicios de alimentos que se van por el desagüe del lavadero, lo que puede provocar atascos complejos de solucionar. Estos deben tratarse inmediatamente porque la materia orgánica depositada en una tubería afectada genera gases malolientes, que pueden ser venenosos y mortales para los humanos, como el sulfuro de hidrógeno y propician el crecimiento de una infinidad de elementos patógenos que causan enfermedades en los seres humanos.

Cuidar las tuberías del hogar y evitar atascos debe convertirse en un hábito de buena salud y se logra poniendo en práctica algunas recomendaciones. Lo primero es reciclar y evitar verter aceite usado en la cocina y almacenarlo en un recipiente para impulsar su reutilización; mensualmente echar una botella de ácido muriático en el lavadero de su baño para deshacer las masillas que se forman con el jabón y el cabello de las personas. Es importante protegerse con mascarilla y guantes para evitar que los gases afecten su salud; nunca permitir que los miembros del hogar o visitantes arrojen objetos por el desagüe, pues generará atascos a corto plazo; no arrojar restos de pintura, los residuos de cemento y morteros al desagüe, pues generarán atoros.

Echar sal en el fregadero es uno de esos trucos que pueden ayudarte a ahorrar dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué echar sal al fregadero y cómo hacerlo?

Si lo que necesitas es desatascar tu fregadero y no quieres usar productos químicos, los trucos caseros son de gran utilidad y la sal tiene un poder que te sorprenderá. Gracias a su función astringente te ayudará a eliminar manchas difíciles, acabar con los malos olores, entre otros. Además, creará una acción abrasiva, misma que ‘raspará’ los desechos que se encuentren acumulados al interior de las tuberías, lo que te permitirá destapar los desagües y eliminar los malos olores tras disolver la materia orgánica acumulada. Eso no es todo pues también se convierte en un excelente desinfectante para reducir los gérmenes y bacterias que habitan al interior.

Para desatascar las cañerías haz lo siguiente:

Echa 1/2 taza de bicarbonato de sodio y 1/4 de taza de sal en el desagüe.

Calienta una taza de vinagre y agrega con los otros ingredientes.

Espera de 15 a 30 minutos y luego añade agua tibia.

También puedes probar solo colocando un par de cucharadas de sal hasta cubrir por completo la coladera y dejar actuar por algunos minutos. Notarás cómo se liberará rápidamente.

No vuelves a sufrir desatorando el fregadero y prueba usando sal gruesa. (Foto: bearfotos / Magnific) / Iakov Filimonov

¿Para qué sirve echar sal en el fregadero?

Elimina malos olores: neutraliza el hedor causado por la descomposición de restos de comida y grasa en las cañerías.

neutraliza el hedor causado por la descomposición de restos de comida y grasa en las cañerías. Desinfecta: actúa como agente secante que absorbe la humedad, matando bacterias y evitando su proliferación.

actúa como agente secante que absorbe la humedad, matando bacterias y evitando su proliferación. Acción preventiva: ayuda a arrastrar la suciedad leve antes de que se convierta en un bloqueo mayor.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.