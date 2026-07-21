La selección de España está nuevamente en la cima al coronarse campeona de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tuvo un recibimiento inolvidable al llegar a su país desde Estados Unidos tras el histórico partido contra Argentina del último domingo. Si bien durante el lunes 20 se realizaron diversas actividades para festejar también con los hinchas, uno de los momentos más esperados fue su visita al Palacio de La Zarzuela donde los dirigidos por el seleccionador Luis de la Fuente fueron recibidos por el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía. Todos los jugadores liderados por el capitán del equipo, Rodrigo Hernández, saludaron a la familia real, pero el abrazo entre su Majestad el Rey y Lamine Yamal se llevó todas las miradas, ¿por qué? Pues más de uno vio un gesto de grandes amigos y un experto en comunicación no verbal se encargó de analizarlo luego que se volviera viral y tendencia en todo el mundo. Aquí te cuento los detalles del genuino gesto que tuvieron durante dos días seguidos.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que entrelazan las manos al hablar

El Rey Felipe VI y su efusivo abrazo a Lamine Yamal

Todos los jugadores e integrantes del comando técnico se alienaron para saludar a los miembros de la familia real siguiendo el protocolo establecido para este tipo de eventos donde lo tradicional es un apretón de manos, algunas palabras de cortesía y seguir el camino; sin embargo, con el 19 de la selección todo fue distinto.

Cuando le tocó el turno a Lamine Yamal no hubo reglas ni formalidad. El monarca y la también estrella del FC Barcelona se abrazaron con mucha calidez, como si fueran amigos de toda la vida. El momento captó la atención de todos, al igual que sucedió en el MetLife Stadium durante la premiación oficial del Mundial 2026 el domingo.

El joven de Rocafonda le dio un espontáneo abrazo al Rey de España en la premiación del Mundial 2026, una imagen que se repitió un día después en el recibimiento oficial en su país. (Foto: @casarealtv / YouTube)

Experto en comunicación no verbal analizó el abrazo y saludo tipo ‘Dap’

El espontáneo abrazo que le dio el joven futbolista al Rey de España y que fue muy bien recibido por este dio la vuelta al mundo. Javier Torregrosa, experto en comunicación no verbal, explicó qué hay detrás del particular gesto que usó el jefe del Estado para conectar con la estrella de 19 años, algo que se conoce como saludo tipo ‘Dap’.

“El Rey Felipe utiliza un saludo tipo ‘Dap’ para saludar a Lamine Yamal, gesto que también utilizó con todos los jugadores en la ceremonia de la entrega de medallas (…) Este tipo de saludo, originario de la cultura urbana y popularizado globalmente entre las generaciones jóvenes, se distancia de la formalidad para ser un gesto popularmente utilizado entre amigos y que simboliza amistad y cercanía”, indicó el también director de Noverbal.es a Semana.

Según el experto, se trata de un saludo muy habitual entre los jóvenes que rompe con la rigidez institucional y acerca al monarca a una generación con una comunicación muy diferente. Además, transmite una clara intención de proximidad y naturalidad.

Ahí no quedó todo, pues la manera en la que el Rey Felipe VI colocó la mano durante ese momento resulta muy relevante. “También se puede observar cómo, además del amistoso saludo, Felipe da un abrazo a Lamine. En ese abrazo, la mano del Rey se sitúa en toda la espalda a una altura intermedia (...) La elección de la altura intermedia no es por casualidad; la mano se sitúa con precisión en la zona media de la espalda”, agregó para insistir que esa posición forma parte de un lenguaje corporal muy estudiado.

“Una ubicación en la zona baja de la espalda habría resultado demasiado informal e inapropiada. Por el contrario, situar la mano excesivamente alta, cerca de la nuca o los hombros, habría proyectado una palmada condescendiente o un ademán de estricta superioridad jerárquica”, afirmó para resaltar que con esto el monarca “equilibra a la perfección el afecto y el respeto”.

El momento entre el Rey Felipe VI y Lamine Yamal se sintió genuino. (Foto: @casarealtv / YouTube)

La Familia Real recibió en audiencia a la Selección Española de Fútbol

Los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido disputado ante la Selección Nacional de Argentina, a la que se impuso por un gol a cero en la prórroga, fueron recibidos en el Palacio de La Zarzuela donde su Majestad el Rey les dirigió unas palabras en las que les transmitió que “ha sido toda una odisea. El camino ha sido largo, y no solo en esta fase o tramo final, también tan largo con 48 equipos. ¡Ha sido un triunfo épico! ¡Han sufrido! Regresan algo magullados y cansados… han encajado críticas... ya esfumadas. Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traernos la Copa a casa (...) Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros verlos jugar la final (para los 4) y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa con unas inmensas GRACIAS de parte de toda ESPAÑA. Queda mucha celebración por delante, aprovechad cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico y lágrima; cada aplauso y tantos besos y abrazos que vayan a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os los habéis ganado”.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.