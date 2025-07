Dormir bien no siempre es fácil. De hecho, son muchas las personas que suelen buscar trucos simples que les ayuden a descansar mejor por la noche. Uno de ellos, según un médico de Estados Unidos, podría estar en un ingrediente común que no requiere más que una cucharada.

El doctor Kunal Sood, anestesiólogo de Maryland con millones de seguidores en redes sociales, explicó en un video que hay un alimento que, si lo tomas antes de dormir, puede ayudarte a relajarte y a tener un sueño más profundo. Esto se debe a un compuesto especial que influye directamente en el cerebro y el estado de ánimo.

Se trata de la mantequilla de maní (o crema de cacahuate), el cual “contiene triptófano, un aminoácido vital para la producción de serotonina, que puede tener un efecto calmante en el cerebro”, según el especialista.

Según el Dr. Sood, la mantequilla de maní contiene triptófano, magnesio y grasas saludables que ayudan a relajar el cuerpo y estabilizar el azúcar en sangre. (Foto: @doctorsood / TikTok)

Además, agregó que también es rica en grasas saludables que ayudan a evitar los picos de azúcar en sangre, los cuales podrían hacerte despertar durante la noche.

“La mantequilla de maní también contiene magnesio, que se ha demostrado que relaja y mejora la calidad del sueño”, explicó Sood.

Es importante destacar que algunas investigaciones han mostrado resultados mixtos, pues un estudio de 2024 encontró que este alimento no tuvo un gran impacto en la calidad del sueño en un grupo de 40 bomberos, conocidos por tener problemas para dormir debido a sus turnos rotativos.

Aunque un estudio no encontró beneficios durante un experimento realizado con bomberos, muchas personas en redes sociales aseguran que este hábito las ayudó a dormir mejor. (Foto referencial: Freepik)

La recomendación de Dr. Sood surgió tras ver un video publicado por Kat Eilonwy, una joven de 29 años de Pensilvania, que aseguraba que tomar una cucharada de mantequilla de maní antes de dormir ayudaba a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés que puede interferir con el sueño.

“Aparentemente, comer una cuchara antes de acostarte ayuda a bajar el cortisol y dormir mejor”, dijo Kat en el clip que ya suma 1.8 millones de vistas.

En los comentarios, varias personas aseguraron haber probado este consejo y obtenido buenos resultados. “Descubrí que una cucharada antes de dormir me ayuda a descansar toda la noche”, escribió una usuaria. Otro dijo: “Cada noche me hago un sandwich de pan con mantequilla de maní y siempre me duermo en 30 minutos”.

El especialista advirtió que el truco no funciona para todos y puede no ser recomendable para quienes son alérgicos. (Foto referencial: Freepik)

El Dr. Sood también recibió mensajes similares tras su publicación: “Tengo problemas para dormir casi todas las noches. La mantequilla de maní me ha ayudado mucho”, comentó alguien.

Aun así, el doctor aclaró que este truco podría no funcionar para todos: “Vale la pena recordar que puede ayudar a algunas personas, pero no a todas”.

Más consejos para mejorar la calidad del sueño

Según el portal MedlinePlus, para disfrutar de un sueño reparador es importante establecer una rutina regular de sueño. Dicho de otra forma: implica acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Además, es recomendable crear un ambiente propicio para el descanso, con un cuarto oscuro, tranquilo y a una temperatura agradable.

Evitar comidas pesadas y bebidas con cafeína o alcohol antes de dormir también es esencial para conciliar el sueño más fácilmente. Asimismo, realizar ejercicio regularmente puede mejorar la calidad del sueño, pero es importante evitar actividades físicas intensas justo antes de acostarse.

Crear una rutina relajante antes de dormir, como leer un libro o tomar un baño con agua tibia también puede ayudar a preparar el cuerpo para el descanso. Además, es importante limitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas brillantes antes de acostarse.

