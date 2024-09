Para muchos no es un secreto que los productos con conservantes o edulcorantes artificiales pueden ser perjudiciales para nuestra salud física y mental. Aún sabiendo esto, no todos se pueden resistir a los cereales azucarados en el desayuno, las papas fritas en el almuerzo, las galletas de media tarde con su bebida con gas o las cenas congeladas que sacan de apuros. Sin bien suelen ser sabrosos y brindarnos una gran sensación al ingerirlos, la verdad es que los alimentos ultraprocesados no son la mejor opción al momento de armar la dieta saludable. Hoy te explico, de la mano de Uma Naidoo, nutricionista de la Universidad de Harvard, cuál es ese alimento que debes evitar siempre.

MIRA TAMBIÉN | La semilla que recomienda Harvard para reducir la presión arterial y colesterol

Solo en Estados Unidos, este tipo de comidas representa la mitad de las calorías de la dieta estándar y muchos son los que atraviesan trastornos del estado de ánimo, estrés o falta de energía por consumirlos periódicamente.

Si te preguntas por qué son tan malos para la salud, la también Directora de Nutrición, Estilo de Vida y Psiquiatría Metabólica de Harvard tiene la respuesta en un documento redactado para Noticias Telemundo: “son productos industriales derivados de cultivos muy extendidos y modificados genéticamente, como el maíz, la soja y el azúcar. Suelen ser baratos de producir, cómodos de comprar y consumir y muy apetecibles. Desafortunadamente, las distintas etapas de producción a menudo despojan a estos alimentos de sus vitaminas, minerales y fibra naturales”.

Mantenerte alejado de los cereales azucarados para el desayuno es lo mejor que puedes hacer por tu salud. (Foto: Binyamin Mellish / Pexels)

MIRA TAMBIÉN | Cómo los frutos rojos pueden ayudarte a tener más memoria y concentración

El alimento ultraprocesado que siempre debes evitar

Y es que estos productos tienen una larga vida útil por incluir conservantes, productos químicos, aromas artificiales, edulcorantes y colorantes que los hacen inflamatorios y perjudiciales para el microbioma. Si los consumes continuamente pueden contribuir a una serie de complicaciones físicas y mentales, desde la diabetes y la obesidad hasta la depresión y la ansiedad.

Uma Naidoo es enfática al hablar de los cereales para el desayuno. Estos contienen hidratos de carbono simples con azúcares añadidos para casi todo el día. “Consumirlos como primera comida del día puede provocar subidas de azúcar en sangre que nos dejen con hambre unas horas más tarde y más inclinados a tomar un tentempié azucarado entre horas. Un desayuno rico en carbohidratos también puede provocar falta de energía, niebla cerebral e irritabilidad a lo largo del día”, explicó.

Descubre por qué los alimentos ultraprocesados son tan malos para la salud, en especial los cereales del desayuno. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Qué comer en el desayuno para evitar los cereales?

La experta recuerda que un desayuno ideal debe tener un equilibrio entre carbohidratos, grasas y proteínas que dará energía a tu cuerpo y mente durante la mañana, así que si eres de los que solo come cereal con leche o yogur, es momento que cambies tu alimentación.

Entre sus recomendaciones de desayunos saludables están: Pudín casero de semillas de chía con un puñado de arándanos y nueces; huevos revueltos con algunas verduras como espinacas o tomates y aguacate; un batido verde hecho con verduras de hoja verde, mantequilla de frutos secos y una proteína en polvo si vas a desayunar fuera de casa.

Aunque le añadas leche en el desayuno, el cereal puede provocar subidas de azúcar en sangre. (Foto: andreas160578 / Pixabay)

Recuerda que si bajas tu ingesta de alimentos ultraprocesados vas a revertir la inflamación crónica, disminuir el riesgo de deficiencias de nutrientes y conducir a un microbioma más equilibrado para mejorar la salud intestinal.