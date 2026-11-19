El café no solo te despierta: un estudio aporta nuevas pistas sobre su relación con la actividad intestinal. Si eres de quienes sienten ganas de ir al baño poco después de tomarlo, probablemente te hayas preguntado por qué sucede. Un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, encontró una asociación entre el consumo habitual de esta bebida y una mayor actividad del colon. A continuación, te contamos qué observaron y qué significa este hallazgo.

¿Sientes ganas de ir al baño después de tomar café? Un estudio encontró diferencias en el funcionamiento intestinal de quienes lo consumen con frecuencia (Foto: Magnific)

¿CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO?

El estudio de la Universidad de Copenhague, cuya primera autora es Francesca Bucci, encontró una asociación entre el consumo habitual de café y una mayor actividad muscular del colon.

En el trabajo, publicado en Gut Microbiology, participaron 61 adultos sanos de Dinamarca, de los cuales, 50 ingirieron una cápsula electrónica llamada SmartPill. El dispositivo, mientras recorría el aparato digestivo, se encargaba de registrar temperatura, acidez, presión, contracciones y tiempo de tránsito. Además, los investigadores analizaron muestras de heces y metabolitos de cafeína en la orina.

El seguimiento duró nueve días consecutivos, con registros de alimentos y bebidas durante ocho días. Se consideró consumidores frecuentes a quienes tomaron entre una y cinco tazas diarias en más de tres de esos ocho días; sus resultados se compararon con los de quienes bebían café con menor frecuencia.

“Los bebedores frecuentes de café (>3 de 8 días de consumo) mostraron una mayor riqueza microbiana en comparación con los bebedores ocasionales (<3/8 días), mientras que los metabolitos de cafeína se correlacionaron positivamente con la carga bacteriana fecal”, se lee en el estudio.

¿QUÉ ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES?

El trabajo identificó tres resultados principales:

Más contracciones del colon. Un mayor consumo de café se asoció con más contracciones en el intestino grueso. Estos movimientos musculares participan en la mezcla y el desplazamiento del contenido intestinal, lo que llevaría a explicar la relación entre el café y las ganas de evacuar.

Un mayor consumo de café se asoció con más contracciones en el intestino grueso. Estos movimientos musculares participan en la mezcla y el desplazamiento del contenido intestinal, lo que llevaría a explicar la relación entre el café y las ganas de evacuar. Mayor acidez en el intestino delgado. Los consumidores frecuentes presentaron un pH más bajo, es decir, un ambiente más ácido. Aún se desconoce si esa diferencia resulta beneficiosa o perjudicial para la salud intestinal.

Los consumidores frecuentes presentaron un pH más bajo, es decir, un ambiente más ácido. Aún se desconoce si esa diferencia resulta beneficiosa o perjudicial para la salud intestinal. Una microbiota más diversa. Quienes bebían café con frecuencia tenían una mayor variedad de microorganismos intestinales que quienes lo consumían menos.

Bucci explicó que las contracciones intestinales pueden favorecer la digestión, ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener en buenas condiciones la musculatura intestinal. No obstante, en este estudio, el aumento de las contracciones no se tradujo en un tiempo de tránsito de la cápsula por el colon significativamente más corto. Es decir, más actividad muscular no implicó necesariamente que el contenido avanzara más rápido, publicó Powers Health.

EN RESUMEN

El estudio de la Universidad de Copenhague encontró que el consumo habitual de café se relaciona con más contracciones del colon, una mayor diversidad de microorganismos intestinales y cambios en la acidez del intestino delgado.

Los resultados aportan pistas sobre su relación con las ganas de evacuar, aunque no demuestran una relación de causa y efecto.

Una cápsula electrónica permitió observar qué ocurría dentro del aparato digestivo tras consumir café (Foto: Artem Podrez / Pexels)

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