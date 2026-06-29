El ceviche, emblema peruano que ha conquistado paladares en el mundo, se reinventa con una explosión de sabores regionales. En esta guía encontrarás recetas fáciles para preparar en casa versiones que reflejan la diversidad del país, cada una con su tipo de ají, técnicas y acompañamientos que transforman el clásico en una experiencia nueva y profundamente local. ¿Listo para explorar el Perú a través de su picante junto a productos del mar? Anímate a tener un almuerzo distinto y salir de lo tradicional para descubrir un nuevo abanico de posibilidades llenas e sabor.

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Los sabores de cada zona del país le dan una identidad única

Si bien su esencia parte del pescado, el limón, la cebolla y el ají, cada región le suma ingredientes propios que amplían su sabor y refuerzan su identidad. Además de su versión clásica, este plato cuenta con variantes que se preparan a partir de productos y tradiciones locales. Desde insumos marinos hasta pescados de río, cada alternativa incorpora nuevos sabores y texturas sin perder la frescura que lo distingue. Bajo esa mirada, Whatshome, marca especializada en productos para el hogar y la cocina, destaca cuatro variedades regionales que reflejan distintas formas de preparar y disfrutar de un ceviche:

Conchas negras: Esta alternativa es uno de los platos más representativos de Tumbes. Su ingrediente principal es la concha negra, un molusco originario de los manglares del norte peruano. Se caracteriza por tener un sabor marino más intenso y suele prepararse con limón de Chulucanas, cebolla roja, ajo y rocoto.

Esta alternativa es uno de los platos más representativos de Tumbes. Su ingrediente principal es la concha negra, un molusco originario de los manglares del norte peruano. Se caracteriza por tener un sabor marino más intenso y suele prepararse con limón de Chulucanas, cebolla roja, ajo y rocoto. Chiringuito: Esta especialidad típica de Piura no se elabora con pescado fresco, sino con pez guitarra seco deshilachado, una especie marina de la bahía de Sechura. Al combinarse con ají limo, da como resultado un plato fresco y ligero, que suele servirse con chifles o zarandajas.

Esta especialidad típica de Piura no se elabora con pescado fresco, sino con pez guitarra seco deshilachado, una especie marina de la bahía de Sechura. Al combinarse con ají limo, da como resultado un plato fresco y ligero, que suele servirse con chifles o zarandajas. Camarones: En Arequipa, este plato cambia de protagonista por los camarones de río, los cuales reemplazan al pescado y aporta una textura más firme junto con un sabor más marcado. Por otro lado, la preparación conserva ese toque cítrico de limón, pero adquiere un rasgo propio de la cocina arequipeña.

En Arequipa, este plato cambia de protagonista por los camarones de río, los cuales reemplazan al pescado y aporta una textura más firme junto con un sabor más marcado. Por otro lado, la preparación conserva ese toque cítrico de limón, pero adquiere un rasgo propio de la cocina arequipeña. Amazónico: Esta versión es popular en regiones como Loreto, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, y se prepara con pescados de río como paiche o doncella. Su diferencia está en sus recursos originarios como el camu camu, ají charapita o sachaculantro que refuerza el aroma y picor de la cocina selvática.

Y es que su preparación cambia según las costumbres e ingredientes de cada región, algo que también refuerza Yolanda Irribarren, madre de familia de Puerto Malabrigo (La Libertad) quien afirma que “aquí el mar lo tenemos al frente y el pescado se prepara prácticamente al instante. Lo acompañamos con yuca, choclo, camote, cancha y algunos le agregan zarandaja, ingredientes que forman parte de nuestra tradición”; por su parte, Mirtha Jesús del Solar de Tambo de Mora (Ica), explicó que su preparación incorpora rocoto, apio, kion licuado y limón fresco, acompañados de choclo y papa. “Son ingredientes que forman parte de nuestra receta tradicional y que seguimos compartiendo de generación en generación. Además, algunos iqueños le agregan un toque de mostaza, un pequeño secreto que le da un sabor particular al ceviche de nuestra zona”, señaló. Ellas son madres de familia de ollas comunes y comedores populares del norte, centro y sur del litoral peruano, beneficiarias de la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado (APRO), quienes comparten los secretos que hacen único al ceviche en sus localidades.

Recetas de ceviche con sabores regionales

Preparado tradicionalmente con pescado fresco, limón, ají y cebolla, hoy inspira nuevas versiones que reflejan la riqueza del país y la influencia de otras cocinas, muchas con ingredientes que aportan el quinto gusto umami. En ese sentido, Walter Díaz, chef colaborativo de Ajinomoto del Perú, comparte cinco recetas para disfrutar este clásico peruano desde distintas propuestas culinarias.

Ceviche clásico peruano (4 porciones): Corta 500 g del pescado fresco de tu preferencia en cubos medianos y condiméntalo con pimienta negra, 1 cucharadita de ajo en pasta y sal y el sazonador umami Ajinomoto en partes iguales. Esto permitirá reducir el sodio en tu preparación manteniendo el buen sabor. Se recomienda utilizar un pescado de carne blanca como lenguado, mero, cabrilla, carajito o perico. Luego, agrega 1 ají limo finamente picado y las hojas de 4 ramitas de culantro picadas. Mezcla bien y deja reposar la preparación en un recipiente de vidrio durante 15 a 20 minutos en el refrigerador. Mientras tanto, corta 1 ½ de cebolla roja en pluma y colócala en agua fría con hielo para mantener su frescura y su textura crocante. Para preparar una leche de tigre sencilla, coloca el corazón de la cebolla en un recipiente junto con 2 ramas de apio, ¼ de kion pelado y chancado, 4 tallos de culantro, 1 diente de ajo, una pizca de sal y el jugo de 12 limones recién exprimidos. Mezcla, deja reposar por cinco minutos y luego cuela la preparación. Retira el pescado del refrigerador, agrega la leche de tigre y mezcla suavemente. Sirve acompañado de la cebolla en pluma, choclo y camote sancochado. Ceviche de conchas negras (4 porciones): Lava bien 4 docenas de conchas negras antes de abrirlas para retirar cualquier impureza. Ábrelas con cuidado para conservar su jugo y coloca el contenido en un recipiente amplio. Agrega dos cebollas rojas picadas en cuadritos, dos ajíes amarillos finamente picados, pimienta al gusto y sal y Ajinomoto en partes iguales para realzar el sabor de la preparación. Exprime diez limones y añade el zumo a las conchas. Mezcla suavemente para integrar todos los ingredientes sin perder la textura de las conchas. Deja reposar durante 5 minutos para que los sabores se mezclen. Sirve inmediatamente acompañado de camote cocido en rodajas, choclo desgranado y cancha serrana tostada. Si lo deseas, decora con rodajas de rocoto y culantro picado. Ceviche amazónico (4 porciones): Corta 500 g de filete de paiche o doncella fresca en cubos medianos y colócalos en un recipiente. Agrega una cebolla roja cortada en pluma, tres ajíes charapita picados, incluyendo las pepitas, 1 rama de sacha culantro finamente picado y 1 cucharadita de ajo en pasta para darle un sabor más intenso. Sazona con pimienta y sal y Ajinomoto en partes iguales. Luego añade el jugo de los limones recién exprimidos y mezcla con cuidado para que el pescado conserve su textura. Deja reposar entre 5 a 7 minutos, hasta que el pescado cambie ligeramente de color. Estos tipos de pescado suelen tener la carne más dura, por lo que es importante dejarlos marinar por un poco más de tiempo, para que el limón le dé una textura suave y agradable. Como recomendación, no dejes el pescado más tiempo del indicado, de lo contrario, este quedará deshecho. Mientras reposa, cocina la yuca y fríe el plátano verde para preparar patacones o plátano frito. Sirve el ceviche inmediatamente acompañado de estos ingredientes. Ceviche Nikkei (4 porciones): Corta dos filetes de atún, bonito o chauchilla en cubos medianos y colócalos en un recipiente junto con 90 g de langostinos cocidos. En otro recipiente, mezcla 3 cucharadas de ajinosillao, 1 cucharadita de aceite de ajonjolí, 1 cucharadita de ajo molido, 1 cucharadita de jugo de kion y el jugo de 6 limones. Luego, sazona pimienta y sal Ajinomoto en partes iguales para potenciar el sabor umami. Agrega esta mezcla al pescado e incorpora 1 cebolla roja cortada en pluma, dos ajíes limo finamente picados y el culantro también finamente picado. Mezcla suavemente y deja reposar por 5 minutos en refrigeración. Al momento de servir, acompaña el ceviche con 1 palta cortada en cubos medianos, 1 pepino japonés en rodajas y 1 camote glaseado. Para ello, deja cocer el camote con jugo de naranja y azúcar durante 20 a 25 minutos. Finaliza con cebolla china cortada en aros finos para darle un toque fresco. Ceviche de champiñones (4 porciones): Corta 250 g de champiñones frescos en trozos y colócalos en un recipiente. Agrega1 cebolla roja cortada en juliana, 2 cucharadas de culantro finamente picado, 1 cucharada de ají limo finamente picado y 1 ajo picado o 1 cucharadita de ajo en pasta. Sazona con pimienta y sal y Ajinomoto en partes iguales, de esta manera podrás reducir en 37% el sodio en tu preparación. Añade ½ taza de jugo de limón recién exprimido y mezcla bien para que los champiñones absorban todos los sabores. Deja reposar entre 10 y 15 minutos. Finalmente, incorpora 2 cucharadas de aceite de oliva y vuelve a mezclar. Sirve acompañado de camote o yuca cocida, choclo desgranado y cancha serrana tostada.

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