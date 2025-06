Cepillarse los dientes es algo que hacemos todos los días casi sin pensar y como parte de nuestra rutina de higiene personal. La mayoría de las personas cree que lo hace bien usando pasta dental, cepillando durante unos minutos y enjuagando con agua; sin embargo, una especialista asegura que este hábito podría no ser tan correcto como creemos.

La doctora Victoria Sampson, una destacada investigadora y dentista funcional del Reino Unido, participó en el podcast The Diary of a CEO y sorprendió a todos con una recomendación inesperada: después de cepillarte, no deberías enjuagarte la boca con agua. “Cepilla, cepilla, cepilla, escupe en el lavabo, y ya está”, afirmó.

Para explicar su punto, Sampson comparó el cepillado con el uso de protector solar: “Imagínate que te tomas dos minutos aplicándote un buen protector solar, y justo después te metes a la ducha antes de salir al sol. Pues lo mismo pasa con la pasta de dientes. Si la enjuagas, te quitas todos sus beneficios de encima, como si no hubieras hecho nada”.

La Dra. Victoria Sampson es una reconocida dentista con miles de seguidores en redes sociales. (Foto: @drvictoriasampson / TikTok)

El consejo generó un acalorado debate en redes. Algunas personas aseguraron que ya lo hacían así. “Pensé que todos hacían esto”, escribió un usuario. Otro compartió: “Tengo 34 años. Solía enjuagarme y tuve caries durante años. Desde que empecé a escupir sin enjuagar, no he tenido ni una sola. Háganlo antes de dormir y agradézcanme en 10 años”.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos usuarios cuestionaron la recomendación: “Pero en el envase dice que hay que enjuagar bien”, dijo uno. Otro añadió: “En el dentista también enjuagan”. E incluso hubo quienes lo resumieron con un “no estoy de acuerdo”.

Cabe agregar que la ciencia respalda lo dicho por la Dra. Sampson. Según NSW Health, lo ideal es cepillarse dos veces al día con una cantidad pequeña de pasta con flúor, escupir el exceso y no enjuagar con agua. Dejar un poco de flúor en la boca ayuda a proteger los dientes contra los ácidos y el azúcar. Además, previene la aparición de caries.

Según expertos, no deberías enjuagar tu boca tras el cepillado habitual. (Foto referencial: Freepik)

La mencionada institución también recomienda usar hilo dental todos los días, ya que la combinación de flúor y limpieza interdental es fundamental para mantener una buena salud bucal a largo plazo.

¿Cómo cepillarse los dientes correctamente?

Para un correcto cepillado de los dientes, Colgate recomienda seguir los siguientes pasos. En primer lugar, sugiere comenzar cepillando las superficies externas de los dientes, tanto superiores como inferiores. Es importante utilizar un movimiento suave y circular, inclinando ligeramente el cepillo en un ángulo de 45 grados para llegar a la línea de las encías.

Una vez que las superficies externas estén limpias, se pasa a las superficies internas. Se sigue el mismo movimiento suave y circular, asegurándose de llegar a todos los espacios entre los dientes. Después, se cepillan las superficies, realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás. Para finalizar, no hay que olvidar cepillar la lengua, ya que en ella se acumulan bacterias que pueden causar mal aliento.

Cepillarse los dientes correctamente es importante porque ayuda a eliminar la placa bacteriana y los restos de comida que pueden causar caries, enfermedades de las encías, mal aliento y otros problemas. (Foto referencial: Freepik)

La marca recomienda dedicar al menos dos minutos a esta tarea. Es importante utilizar un cepillo dental de cerdas suaves y cambiarlos cada tres meses. Además de cepillarse, es fundamental complementar la higiene bucal con el uso de hilo dental y enjuague bucal.