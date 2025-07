De seguro, en más de una ocasión fuiste al supermercado y compraste tu pote del popular encurtido para usarlo en tus hamburguesas, ensaladas o como aperitivo, pero muy pocos son los que deciden beber el líquido sobrante. ¿Has escuchado de la tendencia de tomar el jugo de pepinillos para hidratarte? Hoy te explico, de la mano de los expertos, cuáles son los pro y contras de este método que es usado como alternativa a las bebidas ricas en electrolitos.

En épocas de intenso calor donde tomar agua no basta para refrescar o tras un entrenamiento intenso, lo que menos se pensaría es en ingerir este líquido salado y agrio; sin embargo, en Estados Unidos las personas están recurriendo a esta fuente de hidratación poco convencional.

Beber el jugo directamente del frasco de pepinillos después del entrenamiento o en días de intenso calor puede ser beneficioso. (Foto: Sinenkiy / iStock)

Las ventajas de beber jugo de pepinillos

La salmuera de encurtidos se promociona cada vez más como un remedio reponedor después de entrenamientos duros y como una buena dosis de hidratación rápida. “Tiene un alto contenido de sodio y es una buena fuente de potasio y magnesio, que son electrolitos que se pierden durante el ejercicio intenso o la sudoración intensa”, afirmó Julia Zumpano, dietista registrada del Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland y radicada en Ohio, a Fox News Digital.

La especialista indicó también que si el jugo es a base de vinagre, puede tener “beneficios para controlar el azúcar en la sangre y posibles beneficios para perder peso” y si es lactofermentado, que se somete a un proceso de fermentación en agua salada, ofrece el beneficio adicional de los probióticos que favorecen la salud intestinal.

Además, un estudio realizado en 2022 por investigadores de la Universidad de Michigan arrojó que el jugo de pepinillos también se ha relacionado con el alivio de los calambres musculares.

Cuando el sudor, que contiene sodio, se pierde durante un entrenamiento, es importante reponerlo con electrolitos para prevenir calambres musculares y deshidratación. (Foto: Viktoriya Telminova / iStock)

Las desventajas de beber jugo de pepinillos

Tomar directamente la salmuera no está recomendado para quienes necesitan restringir el sodio. “El jugo de pepinillos ofrece una dosis rápida de sodio, que puede ayudar después de sudar mucho, pero no es algo que suelo recomendar”, afirmó el Dr. Will Haas, que reside en Carolina del Norte.

El exceso de sodio puede ser un problema, ya que aumenta la presión arterial o provoca hinchazón en algunas personas. Además, también puede irritar el intestino o empeorar el reflujo, particularmente con salmueras a base de vinagre.

Cómo probar el jugo de pepinillos para mejorar la salud

Lo mejor es empezar con cantidades pequeñas, como un par de cucharadas, para ver cómo te sientes y opta por versiones lactofermentadas que son más suaves y pueden ofrecer algunos beneficios probióticos.

Aquí también es importante controlar el consumo de sodio diario y si se nota hinchazón en las manos o pies, podría ser un indicativo de que se están superando los límites y se puede llegar a un problema de salud más complejo.

