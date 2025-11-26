La época más cálida del año está por empezar en el hemisferio sur y mientras algunos piensan en cómo disfrutar de la playa o piscina en sus días libres, hay quienes no podrán alejarse por mucho tiempo de la oficina, universidad o reuniones. Si estás en este grupo y quieres descubrir cómo vestirte bien y renovar tu estilo sin sacrificar frescura, aquí te dejo las pautas que debes seguir.

Si estás listo para transformar tu guardarropa y adoptar una tendencia más refinada este verano, la clave está en entender que elegancia y comodidad no son conceptos opuestos. La idea es lograr el equilibrio perfecto comunicando identidad, confianza y seguridad.

Cómo construir un guardarropa funcional, elegante y fresco para este verano

Lo primero es entender el poder de una paleta bien pensada. Ivo Capurro, gerente de vestuario masculino en Ripley Perú, explica que lo primero que debes pensar es que “los colores combinen”. Los tonos neutros son tu mejor aliado para esta temporada y marcan la ruta hacia un estilo minimalista pero sofisticado:

Beige: Versátil y atemporal

Blanco: Fresco y luminoso

Oliva: Sofisticado y contemporáneo

Azul: Clásico y elegante

Puedes optar por un estilo monocromático (todo en tonos similares) o combinarlos estratégicamente. La ventaja de los neutros es que “funcionan tanto de día como de noche”, permitiéndote transitar sin esfuerzo desde una reunión casual hasta un evento nocturno.

Colores neutros como beige, blanco, oliva y azul son ideales para prendas frescas y versátiles. (Foto: Ripley)

El poder del material para elevar tu estilo

Si te preguntas cómo elevar el estilo sin dejar de sentirte fresco, la propuesta italiana de Spavaldi Milano, trae una respuesta clara y contemporánea, inspirada en el Mediterráneo y en la sobriedad del diseño italiano. Con ella lograrás ese equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura que todo hombre busca.

“El diseño italiano se caracteriza por prendas inspiradas en el verano mediterráneo y por la revalorización de los materiales y tejidos que evocan la artesanía italiana (…) La prenda es la que aporta toques de elegancia… el material es lo que hace el outfit cómodo y fresco”, agrega el experto, destacando que camisas, blazers y polos en 100% lino o mezclas con viscosa son aliados infalibles para eventos especiales bajo temperaturas altas. Esta combinación permite que cualquier hombre eleve su estilo sin un gran esfuerzo ni inversión excesiva.

La prenda es la que aporta toques de elegancia, como las camisas y blazers, el material es lo que hace el outﬁt cómodo y fresco. (Foto: Ripley)

Por dónde empezar para cambiar de look

Para quienes desean dar un giro hacia lo elegante sin perder naturalidad, la regla número uno es jugar con la armonía del color. “Que los colores combinen; la colección ya es elegante por sí sola con tonos neutros. Se puede optar por un estilo monocromático o combinarlos”, indica Capurro. La frescura, por otro lado, recae en los tejidos: pantalones, shorts y camisas de lino, remangadas ligeramente para un look elevado pero relajado.

Es ideal tener siempre en el clóset camisas, shorts, pantalones livianos, un blazer de lino y una sobrecamisa para noches más frescas, además de un polo de color entero que combine en cualquier circunstancia.

“Durante el verano funcionan tanto de día como de noche”, dice además de sumar una segunda capa ligera para un evento nocturno. “Los blazers ya no son solo para looks formales; ahora aportan sofisticación incluso con un polo, pantalón y zapatillas”, agregó sobre la propuesta de moda auténtica, refinada y de inspiración italiana que le dará a los hombres la oportunidad de elevar su estilo.

