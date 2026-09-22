Hablar con seguridad no siempre es sencillo. Una pregunta inesperada en una reunión, una conversación importante con el jefe o incluso una primera cita pueden hacer que una persona pierda el hilo de lo que quería decir y termine dando demasiadas vueltas antes de llegar al punto.

Para evitar esos momentos de bloqueo, el experto en comunicación Vinh Giang propone una herramienta sencilla que puede servir como una especie de guía mental. Se trata del método 3-2-1, una estructura pensada para ordenar las ideas rápidamente cuando no se ha tenido tiempo de preparar una respuesta.

¿En qué consiste el método 3-2-1?

Giang explica que la dificultad comienza cuando alguien recibe una pregunta para la que no estaba preparado. “Cuando alguien te hace una pregunta y no estás preparado, ¿qué sucede? Tu cerebro aprieta el botón del pánico”, señala en uno de sus videos publicados en YouTube.

Cuando esto ocurre, organizar las ideas puede volverse complicado y la persona puede comenzar a divagar o mezclar conceptos. Según el especialista, tener una estructura sencilla a la que recurrir puede ayudar a evitar esa sensación de quedarse sin palabras.

“Sin un marco de comunicación al que recurrir, tu mente se queda en blanco”, explica Giang. Su propuesta consiste en recordar tres elementos: una cosa, dos tipos o formas y tres pasos.

La técnica consiste en recordar una cosa, dos formas y tres pasos relacionados con el tema del que se está hablando. (Foto referencial: Magnific)

Así funciona con un ejemplo sencillo

Para explicar el método, Giang utiliza el ejemplo de los aguacates. Primero comienza con una cosa, es decir, una idea principal que se quiera destacar. “Lo único de los aguacates que me encanta es que son excelentes para una dieta cetogénica”, afirma.

Después vienen dos tipos o formas. En este punto, Giang utiliza la palabra “formas” para explicar que existen “dos formas de comer aguacates: puedes aplastarlo o comerlo como una fruta [manzana]”.

Finalmente, la tercera parte consiste en mencionar tres pasos. En su ejemplo, explica cómo preparar un aguacate: “Primer paso, córtalo por la mitad. Paso dos, aplástalo. Paso tres, sal, pimienta y limón”.

Cómo aplicar el método 3-2-1 en una conversación

El especialista también mostró el método utilizando un tema diferente: los viajes. Durante una conferencia, pidió a una integrante del público que respondiera siguiendo cada una de las partes de la estructura.

Para una cosa, ella respondió: “Lo mejor de viajar es que es magnífico. Puedes ir a donde quieras”. Después, al hablar de dos tipos, explicó: “Los dos tipos de viajes son: puedes viajar regionalmente y puedes viajar internacionalmente en avión”.

Para completar la estructura, la participante dio tres pasos: “Tres pasos para viajar son: planearlo, reservarlo, ir”.

La respuesta permitió mostrar cómo una persona puede construir rápidamente una explicación siguiendo un esquema muy básico.

Giang felicitó su respuesta y explicó por qué considera útil tener este tipo de estructura disponible.

“Esa es la diferencia entre estar preparado con un marco, porque ahora estás emocionado de comunicarte. Cuando no estás preparado, no estás emocionado, estás asustado. No quieres comunicarte”, afirmó.

Giang sostiene que contar con esta estructura puede ayudar a reducir el bloqueo mental y facilitar que las personas expresen lo que piensan. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué dijeron quienes probaron el método?

La propuesta también generó comentarios de personas que aseguraron identificarse con el problema de quedarse en blanco o hablar demasiado cuando están nerviosas.

Una de ellas escribió: “Oficialmente soy más inteligente que hace cinco minutos”. Otra persona comentó: “Para alguien que piensa demasiado, esto es oro. Muchas gracias”.

Un usuario de 40 años contó que había experimentado situaciones similares en el trabajo: “He estado en situaciones en el trabajo en las que me quedé paralizado o divagué porque mi mente se quedó en blanco bajo presión. El marco 3-2-1 parece muy práctico y sencillo de aplicar”.

Otro relacionó lo explicado con las conversaciones cotidianas. “Lo usé inmediatamente en una conversación trivial que estaba teniendo con alguien y me di cuenta de que no es que no me guste la conversación trivial porque no estoy interesado en alguien… Es que no sé cómo hacerlo”, explicó la persona, quien aseguró que consiguió convertir esa charla en una serie de conversaciones que llevaron a temas más concretos.

Un último comentario resumió otra dificultad frecuente: “Sí. Este es un gran problema que tengo. Durante años he tenido dificultades para comunicarme correctamente porque mi cerebro va a mil por hora y mi boca intenta seguirle el ritmo”.

La propuesta de Giang busca ofrecer una estructura sencilla para esos momentos: una cosa, dos formas y tres pasos, una fórmula que puede servir como punto de partida para ordenar una respuesta antes de comenzar a hablar.