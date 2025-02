Ya falta poco para el 14 de febrero, fecha en la que se celebra el ‘Día de San Valentín’, y muchas personas apuntan a pasarla genial con sus respectivas parejas. Si ese no es tu caso porque te encuentras soltero(a), pero deseas que eso cambie lo más pronto posible, te cuento que una astróloga llamada María Patricia ha revelado recientemente un ritual que puedes hacer para conseguir pareja antes de la mencionada fecha.

La experta de esta nota participó de un segmento en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo (ese momento se pude apreciar en un video de YouTube) y ahí mencionó que, aprovechando el mes de San Valentín, iba a estar enseñando rituales que se pueden realizar para diferentes casos. El primero que dio a conocer es muy útil para quienes todavía no han hallado al amor de su vida.

La importancia de una vela rosa

“Cuando no tenemos pareja, lo primero que debemos hacer es ley del universo: no lo persigas. Jálalo. Hay que jalarlo del universo. Esté donde esté”, sostuvo la astróloga que luego precisó que se necesita una vela rosa para el ritual. Si bien no mencionó que también es fundamental una cajetilla de fósforo o un encendedor, te lo comento ahora, aunque seguro son cosas que puedes encontrar en tu casa.

La astróloga María Patricia resaltó la importancia de una vela rosa a la hora de realizar el ritual. (Foto: Hoy Día / YouTube)

“Esta vela rosa la vamos a prender, vamos a visualizar la llama, mirar la llama mientras está prendida y vamos a imaginarnos en una escena especial, romántica, con una pareja, en el hombro de una pareja, celebrando en un lugar paradisíaco. No veamos cara. No imaginemos cara porque si no la tenemos todavía no le pongamos ninguna cara”, recalcó la mujer antes de asegurar que el universo “siempre trae algo mejor para nosotros”.

Este viernes 14 de febrero muchas parejas de distintas partes del mundo celebrarán el Día de San Valentín. Sin duda, una fecha especial donde se festeja el amor. (Foto: PeopleImages / iStock)

Más adelante, indicó que mientras se esté mirando la llama, uno debe tener “una emoción elevada, una emoción de amor, de gratitud”. A su vez, señaló que es importante decir la siguiente frase en ese momento: “En algún lugar del planeta está mi alma gemela y mediante el rayo rosa le estoy atrayendo a mí. Entonces hecho está y como hecho está, doy gracias, gracias, gracias”.

“Dejamos la atención en la vela unos segundos más y luego permitimos que se consuma. Hazlo y vas a celebrar San Valentín con pareja”, sentenció la astróloga María Patricia. Varias personas solteras que vieron su participación en el programa ‘Hoy Día’ no dudaron en señalar que seguirán sus indicaciones para poder realizar el ritual a la perfección y así cambiar su suerte de una vez por todas. ¿Tú qué dices? ¿Te animas a hacerlo si es que te encuentras soltero(a)?