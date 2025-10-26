Las autoridades francesas revelaron que uno de los trabajadores del Museo del Louvre habría colaborado con los ladrones que robaron joyas de la corona de Francia valoradas en 100 millones de dólares. La investigación apunta a que este espectacular robo pudo haber sido un trabajo planeado desde dentro.

De acuerdo con detectives franceses, las pruebas digitales muestran que un miembro del equipo de seguridad del Louvre estuvo en contacto con los sospechosos antes del robo cometido a plena luz del día el 19 de octubre.

“Hay pruebas forenses digitales que muestran que hubo cooperación entre uno de los guardias de seguridad del museo y los ladrones”, dijo una fuente al Telegraph.

“Se transmitió información sensible sobre la seguridad del museo, y por eso sabían cómo vulnerar el sistema”, agregó.

Los ladrones ingresaron y escaparon del museo en cuestión de minutos utilizando un balcón del segundo piso que no estaba cubierto por cámaras de vigilancia. Luego, huyeron en scooters llevándose ocho piezas pertenecientes a las joyas de la corona de Francia, lo que fue calificado como uno de los robos más audaces de los últimos tiempos.

Aunque los investigadores afirman estar cerca de identificar a los responsables, no son optimistas sobre la recuperación de las joyas. Las autoridades creen que ya podrían haber sido desmanteladas para su venta en el mercado negro.

Un fiscal de París señaló que detrás del robo podría estar un coleccionista con gran poder adquisitivo que habría financiado toda la operación.

“Estamos considerando la hipótesis de un crimen organizado”, declaró Laure Beccuau a BFM TV, añadiendo que los involucrados podrían ser criminales profesionales contratados por un coleccionista con malas intenciones.

Apenas horas después del robo principal, también fueron sustraídas 2,000 monedas de oro y plata valoradas en más de 100,000 dólares, lo que dejó en evidencia serias fallas en la seguridad del museo.

Tras el escándalo, la directora del Louvre, Laurence des Cars, fue citada ante el Senado francés, donde presentó su renuncia. Además, como medida de emergencia, las joyas nacionales más valiosas que aún estaban en el museo fueron trasladadas al Banco de Francia para garantizar su protección.

Entre las piezas robadas se encontraban un diadema de zafiros, un collar y un pendiente vinculados a las reinas del siglo XIX María Amelia y Hortensia. También desaparecieron un collar y pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa, segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Asimismo, fueron sustraídos el diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su broche imperial.

La corona imperial adornada con esmeraldas, que contiene más de 1,300 diamantes, fue hallada después fuera del museo, dañada pero recuperable.

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Dos sujetos fueron arrestados como sospechosos de estar implicados en el robo de joyas ocurrido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre. Una de las detenciones tuvo lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle mientras el hombre intentaba salir de Francia, supuestamente con destino a Argelia. El segundo sospechoso fue detenido esa misma noche en Seine-Saint-Denis, en las afueras de París. Ambos arrestos se realizaron el sábado y los detenidos están actualmente bajo custodia policial.

Los sospechosos, ambos de unos 30 años, tienen antecedentes por robo y se presume que formaban parte del grupo de cuatro personas que ejecutó el asalto a la Galería Apolo del Louvre. Su detención provisional puede extenderse hasta 96 horas mientras la policía judicial parisina avanza en la investigación.

Los detenidos están siendo investigados por delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita. El valor de las joyas sustraídas asciende a 88 millones de euros, sin contar su incalculable valor patrimonial.

A una semana del atraco, aún no se tiene noticia ni rastro del paradero de las joyas robadas.

