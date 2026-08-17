Envejecer implica cambios naturales en el cuerpo. Con el paso de los años, puede resultar más difícil correr, realizar algunas tareas del hogar o incluso levantarse de una silla con la misma facilidad que antes; sin embargo, hacerse mayor no significa que haya que dejar de mantenerse activo. De hecho, una especialista en geriatría sostiene que continuar desafiando al cuerpo y a la mente podría ayudar a las personas a conservar sus capacidades durante más tiempo.

La doctora Stephanie Rogers, profesora de Medicina en la división de Geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, asegura que existe un rasgo común entre algunos de sus pacientes más saludables, incluso entre quienes tienen 70, 80 y 90 años.

“No quiero que la gente piense que envejecer o tener una discapacidad es un fracaso”, dijo Rogers al programa TODAY; no obstante, considera que tampoco es momento de rendirse.

“Hay muchas cosas que podemos hacer para adaptarnos, ser felices y prosperar, y a veces mejorar o revertir (las condiciones relacionadas con la edad)”, señaló la especialista.

¿Por qué recomienda evitar la comodidad?

Para Rogers, uno de los principales errores al envejecer es acostumbrarse demasiado a la comodidad. No se refiere a renunciar a una cama confortable o a una ducha caliente, sino a evitar que la vida se vuelva completamente predecible y sin nuevos desafíos.

La especialista recomienda continuar poniendo a prueba las capacidades físicas, cognitivas y sociales, siempre dentro de límites seguros. La idea es generar pequeños desafíos que impliquen cierto esfuerzo, pero sin llegar al punto de provocar lesiones o daños.

“Si siempre hacemos lo mismo, nuestro cuerpo se sentirá demasiado cómodo y dejará de adaptarse, mejorar o incluso regenerarse de la misma manera”, explica Rogers. “Sin embargo, si siempre cambiamos ligeramente las cosas, nuestro cuerpo tiene que mantenerse alerta”.

La experta destaca que mantener una actitud positiva frente al envejecimiento puede contribuir a envejecer mejor. (Foto referencial: Freepik)

Pequeños cambios pueden ayudar al organismo

La especialista relaciona esta idea con un proceso conocido como hormesis, mediante el cual pequeñas dosis de estrés pueden generar respuestas beneficiosas en el organismo.

“Todo se reduce a la biología celular de nuestros cuerpos: a nivel celular, o creces o mueres”, afirma Rogers. Por eso, considera importante introducir de vez en cuando actividades diferentes que obliguen al organismo a adaptarse.

Un ejemplo es realizar durante años exactamente los mismos ejercicios de fuerza. Aunque esto puede ayudar a mantener determinados músculos fuertes, otras capacidades podrían quedar menos estimuladas.

Cambiar las rutinas puede activar músculos, nervios y articulaciones de formas diferentes y favorecer la fuerza, el equilibrio y la movilidad.

El ejercicio no es la única opción

El desafío tampoco tiene que limitarse al ejercicio. Rogers sugiere probar actividades como aprender un idioma, desarrollar una nueva habilidad artística, conocer personas de otras edades, hacer un viaje en solitario o incorporar alimentos diferentes a la alimentación.

Quienes tengan alguna enfermedad o preocupación de salud deberían consultar primero con su médico antes de comenzar una actividad física nueva.

Finalmente, la especialista destaca que envejecer no necesariamente significa perder calidad de vida. “Los estudios demuestran que las personas que tienen una visión positiva del envejecimiento realmente envejecen mejor”, sostiene.

Su último consejo es sencillo: encontrar actividades que resulten agradables y, si algo deja de ser divertido, no tener miedo de abandonarlo para cambiar de enfoque.