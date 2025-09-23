Para muchas es parte de ser mujeres y saben cómo sobrellevarlo, mientras que para otras son los días más difíciles del mes y no solo notan cambios a nivel físico, sino también emocional o de carácter. La menstruación puede ser todo un reto por diversos motivos como los cólicos en la parte baja del abdomen que se irradian a la espalda o las piernas causados por la contracción del útero, cambiar constantemente la toalla higiénica, tampón o copa menstrual y también por esas ganas incontrolables de consumir ciertos alimentos durante el periodo. En ese sentido, ¿te has puesto a pensar por qué sientes antojos de comer chocolate justo cuando están con la regla? Hoy te explico qué dice la ciencia sobre esto y cuál es su real significado.

La menstruación es una experiencia única en cada mujer que suele presentarse cada 21 a 38 días y durar de dos a siete días. Durante ese tiempo no solo es importante prestar atención al flujo menstrual para conocer mejor tu cuerpo y lo que está pasando, sino también a lo que pasa en ti a nivel emocional.

Es por eso que resulta importante reconocer las señales que nos da el cuerpo durante la menstruación para vivir este proceso con mayor conciencia y autocuidado y los antojos nos permiten identificar y atender otras sensaciones físicas o emocionales y responder con acciones que aporten bienestar, como descansar lo necesario, mantenerse hidratadas, realizar actividades que generen tranquilidad y equilibrio y acudir regularmente a un especialista.

No es un simple antojo, sino que hay una poderosa razón detrás de las ganas irremediables de comer chocolate durante la regla. (Foto: Charday Penn / iStock) / Charday Penn

¿Por qué quiero chocolate cuando estoy menstruando?

Si bien los antojos no son un capricho, representan una respuesta biológica del organismo. Si eres de las mujeres que prefiere estar en cama descansando, disfrutando de su serie favorita y comiendo chocolate, todo tiene una razón y aquí te lo explico.

Para conocer el significado de querer chocolate cuando se está menstruando, veamos qué dice la ciencia. Según la Dra. Jimena Vásquez, especialista ginecóloga, este antojo está vinculado a los cambios hormonales que ocurren en el ciclo menstrual. En los días previos al periodo, disminuyen los niveles de estrógeno y predomina la progesterona. Esto puede generar cansancio, variaciones en el ánimo y una búsqueda de energía rápida, por lo que el cerebro pide, a manera compensatoria, serotonina o también llamada “hormona de la felicidad”. El chocolate se convierte en una alternativa, pues su sabor dulce puede generar una sensación de recompensa inmediata.

Esto también es apoyado por Álvaro Fernández, farmacéutico español y autor del libro ‘Nadie nace sabiendo’. Mediante un video en TikTok explicó que “no es un simple antojo, hay una ciencia detrás de las ganas irremediables de comer chocolate durante la regla” y entenderlo ayuda a normalizar la situación y a no sentirse culpable por sucumbir ante su sabor.

“Antes y durante la menstruación, los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, bajan, lo que puede provocar cambios de humor y ansiedad, y el chocolate contribuye a aumentarla (...) Comer chocolate produce endorfinas que reducen la irritabilidad y el malestar. Claramente, durante esos días el chocolate no te debería de faltar”, precisó. Además, contribuye a los niveles de magnesio que bajan en estos días.

En ese sentido, la Dra. Jimena Vásquez, especialista aliada a Ladysoft, marca de cuidado femenino de Softys, recomienda comerlo en porciones moderadas y preferir aquellos con mayor porcentaje de cacao (60% o más), que aportan nutrientes beneficiosos para el cuerpo. Además, durante esos días también se pueden consumir alimentos como los frutos secos, el plátano, la avena o las semillas que ofrecen energía, magnesio y triptófano, generando efectos positivos en el estado de ánimo y en el bienestar físico, de manera similar al chocolate.

El consumo de chocolate con más de 60% de cacao tiene múltiples beneficios para la salud, en especial cuando la mujer está menstruando. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Por qué es bueno comer chocolate durante la menstruación?

Según explican desde Mayo Clinic, el chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud, incluye un menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, prevención de coágulos sanguíneos, mejora de la memoria, reducción del colesterol e incluso prevención de algunos tipos de cáncer.

Si hablamos específicamente de los pros durante la menstruación, pues mejora el estado de ánimo por los compuestos que favorecen la producción de serotonina y endorfinas, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la sensación de bienestar. Además, aporta energía rápida ya que en estos días uno suele sentirse más cansada o con menos vitalidad; alivio del malestar físico gracias al magnesio que contribuye a relajar los músculos; tiene un efecto reconfortante y relajante por la sensación de placer al comerlo.

