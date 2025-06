Hablar de seguridad alimentaria es evitar un posible desenlace muy peligroso durante una reunión familiar o en tus días de descanso. De seguro te ha pasado que una salida a comer terminó en un terrible dolor estomacal o que la parrilla que realizaste con amigos en un lugar campestre te produjo náuseas, vómitos y hasta diarrea, ¿por qué sucede esto? Hoy te explico los consejos prácticos que debes seguir para mantenerte bien lejos de una intoxicación alimentaria y cuál es el tiempo máximo que puedes dejar una comida preparada a temperatura ambiente para evitar dañar tu salud.

Este tipo de enfermedad que se contrae por algo que se ingirió o tomó y cuya principal causa son los gérmenes u otros elementos dañinos que se encuentran en las comidas o bebidas, empieza a manifestar sus síntomas “varias horas o días después de comer el alimento en cuestión” y en ocasiones “causa un cuadro grave o complicaciones”, según explican desde Mayo Clinic.

Los signos más notorios son: malestar estomacal, vómitos, diarrea, dolor de estómago y calambres abdominales, fiebre y dolor de cabeza. La mayoría de las personas mejora sin recibir tratamiento, pero se debe buscar atención médica en caso se presente visión borrosa, debilidad muscular y hormigueo en la piel; cambio en el comportamiento o en la forma de pensar; fiebre de 103 grados Fahrenheit (39,4 grados Celsius); vómitos frecuentes y diarrea que dura más de tres días; síntomas de deshidratación, como sed excesiva, boca seca, poca cantidad o ausencia de micción, debilidad grave, mareos o aturdimiento.

Lavarse las manos y los alimentos antes de cocinar es clave para evitar una intoxicación alimentaria. (Foto: Gül Işık / Pexels)

Cómo evitar una intoxicación alimentaria

“Eso suele pasar por la contaminación con bacterias que se multiplican rápido y vuelven los alimentos peligrosos para el consumo”, alerta la nutricionista y Magíster en Nutrición Ana Cristina Gutiérrez, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Para cuidarse, no hay nada mejor que lavar bien tus manos, utensilios y superficies, antes y después de cocinar. Este hábito tan simple evita la contaminación cruzada entre ingredientes crudos y los que ya están cocidos o listos para servir.

Además, no te olvides de las frutas y verduras, por lo que es importante lavarlas con agua corriente y dejarlas en remojo con unas gotas de hipoclorito apto para sanitizar alimentos antes de consumirlas.

Si el fin de semana te espera una parrilla o asado, lo mejor es mantener la carne en una hielera con hielo y si ya está sazonada, guárdala bien sellada y lejos de otros productos para evitar contaminaciones. Antes de comer, verifica que esté bien cocida y, una vez que el pollo, pescado o carne estén listos, no los vuelvas a meter en la salsa o adobo que usaste antes porque pueden quedar bacterias peligrosas.

Lo mejor es guardar la comida en tapers de vidrio antes de meterla en el refrigerador. (Foto: Freepik)

Conservación segura: ¿cuánto tiempo puede permanecer un alimento a temperatura ambiente?

Si bien una buena cocción elimina las bacterias, no es recomendable dejar la comida enfriando sobre la cocina o la mesa mucho tiempo, ¿por qué? la respuesta es muy simple: las bacterias pueden multiplicarse rápidamente. “Dos horas es el tiempo máximo que los alimentos pueden estar a temperatura ambiente después de cocidos. Si hace mucho calor (más de 32 °C), ese tiempo baja a una hora (…) usa recipientes bajos (no más de dos dedos de profundidad) para que la comida se enfríe de manera más rápida y pareja”, explica Gutiérrez.

Desde Mayo Clinic agregan que “la clave para la seguridad de los alimentos es conservar la temperatura tanto de las comidas calientes como de las frías (…) la mejor opción es poner las sobras en el refrigerador apenas termines de comer”.

“Las sobras se pueden guardar durante 3 o 4 días en el refrigerador (en recipiente de vidrio). Después de eso, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta. Si crees que no podrás comer las sobras dentro de 4 días, congélalas inmediatamente (…) Por lo general, las bacterias no cambian el sabor, el olor ni el aspecto de los alimentos. Es por eso que no se puede saber si es peligroso comer algo. Si tienes dudas sobre la seguridad de un alimento, lo mejor es tirarlo”, explican.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉aquí