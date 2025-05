Cuando vi por primera vez ese video viral de Emmanuel Macron y su esposa Brigitte bajando del avión en Vietnam, me quedé con cara de “¿qué acaba de pasar?”. El clip es breve, apenas unos segundos, pero suficientes para que millones de personas empezaran a sacar conclusiones, muchas de ellas exageradas o directamente erróneas o no sabemos. En redes no tardaron en aparecer titulares escandalosos: “Brigitte abofetea a Macron en público”, “Crisis matrimonial en la presidencia francesa”, y hasta “conflicto diplomático por una cachetada”.

Y es que en esta era de las redes sociales y los recortes virales, todo se amplifica, aunque no niego que también lo pensé y a la vez me dio algo de risa, como a la mayoría. El hecho ocurrió cuando el presidente de Francia y su esposa arribaron a Vietnam, como parte de una gira por el sudeste asiático. En el video se ve a Macron en la puerta del avión, y luego aparecen las manos de Brigitte presionándole la cara, algo que a muchos les pareció un empujón o una bofetada. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente fue una agresión o estamos viendo fantasmas donde no los hay?

MACRON ROMPE EL SILENCIO: “NO FUE MÁS QUE UNA BROMA”

Fue el propio presidente Emmanuel Macron quien abordó el tema públicamente en Hanói. Hablando ante periodistas, no se escondió ni intentó desviar la atención. Al contrario, lo enfrentó con algo de humor e incomodidad: “Hay un video que me muestra bromeando y burlándome de mi esposa y, de alguna manera, eso se convierte en una especie de catástrofe geoplanetaria”, comentó la autoridad.

Esa fue su reacción ante la avalancha de interpretaciones que inundaron internet en cuestión de horas. Aunque ya dependerá de cada uno si le cree o no. Amí, en lo particular, me queda la impresión de que pudo haber una pequeña discusión. Seamos sinceros, ¿quién no ha tenido una discusión con nuestra pareja que se haya escapado de nuestras manos?

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte en su llegada al país de Vietnam (Foto: AFP)

¿FUE SACADO DE CONTEXTO?

Macron reconoció que el video es real —nada de deepfakes ni manipulaciones digitales—, pero criticó el uso malicioso que se le ha dado. Según explicó, era simplemente un momento de complicidad con Brigitte antes de una jornada diplomática intensa.

Una fuente del Elíseo explicó más a fondo a medios como BFM TV y CNN que se trató de una interacción juguetona, una especie de broma privada que, lamentablemente, fue sacada de su contexto. “Fue un momento de unión”, dijeron desde el entorno del presidente.

¿BOFETADA O DESINFORMACIÓN VIRAL?

El gesto de Brigitte Macron, que algunos interpretaron como una bofetada, fue apenas una palmada algo enérgica en la cara de su esposo. Sí, la escena puede parecer rara fuera de contexto, pero no hay ningún indicio de tensión grave entre ellos.

Además, justo después, Macron le ofrece el brazo a su esposa para bajar las escaleras del avión, aunque ella decide sujetarse a la barandilla. ¿Frialdad? ¿Distancia emocional? Puede parecerlo, pero seamos honestos: también puede ser solo una preferencia de equilibrio o comodidad.

Lo más preocupante de este asunto no es el gesto en sí, sino la velocidad con la que se propagaron interpretaciones erróneas y teorías conspirativas. En redes sociales, especialmente entre cuentas afines a la narrativa prorrusa, se usó el clip para alimentar sospechas y ataques al mandatario.

Y esto no es casualidad. Emmanuel Macron ha sido una figura clave en el respaldo europeo a Ucrania desde la invasión rusa de 2022, lo que lo convierte en un blanco frecuente para campañas de desinformación promovidas desde Moscú.