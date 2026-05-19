“No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa”. La frase del filósofo griego Epicteto, uno de los máximos representantes del estoicismo, sigue siendo compartida siglos después porque encaja perfectamente con muchos de los problemas actuales. En tiempos marcados por el estrés, la ansiedad y la necesidad constante de controlar todo lo que sucede, su pensamiento plantea una idea sencilla, pero profunda: no siempre podemos evitar lo que pasa, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo.

La idea de Epicteto

Para Epicteto, gran parte del sufrimiento humano aparece cuando las personas intentan controlar situaciones que están fuera de sus manos. La pérdida de un trabajo, una discusión, una decepción o incluso la opinión de los demás son cosas que muchas veces no dependen completamente de uno mismo.

Sin embargo, el filósofo defendía que sí existe algo que siempre permanece bajo control: la manera en que cada persona interpreta y responde a esas situaciones. Desde su visión, la tranquilidad no depende de tener una vida perfecta, sino de aprender a gestionar las emociones y las reacciones.

Ilustración del filósofo griego Epicteto. | Crédito: Wikimedia Commons/William Sonmans/Dominio público

La importancia de controlar las emociones

El pensamiento estoico sostiene que las emociones negativas suelen intensificarse cuando se pierde el control interno. Por eso, Epicteto insistía en la importancia de mantener la calma y actuar con racionalidad incluso en momentos difíciles.

Esto no significa ignorar el dolor o fingir que nada afecta, sino evitar que las circunstancias dominen completamente la mente. Para el filósofo, reaccionar impulsivamente puede empeorar los problemas, mientras que actuar con serenidad permite tomar mejores decisiones.

Una filosofía que sigue vigente

Aunque Epicteto vivió hace siglos, muchas de sus ideas siguen presentes hoy en día en conversaciones sobre salud mental, resiliencia y crecimiento personal. De hecho, parte del éxito moderno del estoicismo se debe a que muchas personas encuentran en estas enseñanzas herramientas para enfrentar situaciones cotidianas.

La frase “No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa” se ha convertido en una reflexión popular porque recuerda que, incluso en escenarios difíciles, la actitud puede marcar una gran diferencia.

Impresión artística de Epicteto. | Crédito: Claude Reydellet, grabado de S. Beyssent

¿Se puede aplicar en la vida diaria?

La filosofía de Epicteto suele relacionarse con hábitos simples: aprender a detenerse antes de reaccionar, aceptar aquello que no puede cambiarse y concentrar la energía en las decisiones personales.

Para muchas personas, esta forma de pensar ayuda a reducir la frustración y a enfrentar los problemas con mayor claridad. La idea central del filósofo sigue siendo la misma siglos después: no siempre es posible controlar el mundo exterior, pero sí trabajar en el propio equilibrio interior.

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