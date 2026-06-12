Epicuro dejó una de esas ideas que, aunque nació hace más de dos mil años, sigue encajando perfectamente con la vida moderna. Su frase: “El que menos necesita del mañana es el que avanza con más gusto hacia él” no habla de resignación ni de vivir sin planes, sino de algo mucho más profundo: la libertad interior que nace cuando no dependemos en exceso de lo que aún no ha ocurrido. En un mundo donde la ansiedad por el futuro, el dinero, el trabajo o las expectativas parece constante, Epicuro nos invita a mirar la vida desde otra perspectiva: la de quien avanza ligero, sin cargas innecesarias.

¿Qué significa realmente esta frase de Epicuro?

La idea central es simple pero poderosa: cuanto menos dependemos del futuro para sentirnos bien hoy, más tranquilos vivimos el presente. Para Epicuro, la felicidad no estaba en acumular deseos infinitos, sino en reducir las necesidades al mínimo necesario para vivir con serenidad.

No se trata de dejar de planificar, sino de no quedar atrapados emocionalmente en lo que aún no existe. Quien vive con exceso de preocupaciones sobre “lo que vendrá” suele experimentar ansiedad, mientras que quien ha aprendido a encontrar estabilidad en el presente avanza con más ligereza.

Epicuro afirmaba que vivir sin depender del mañana permite disfrutar más el presente. | Crédito: Ernst Wallis et al

Una mirada epicúrea a la vida moderna

Hoy esta enseñanza cobra aún más sentido. Vivimos en una era donde todo parece urgente: metas laborales, éxito económico, redes sociales, comparaciones constantes. En ese contexto, la frase de Epicuro funciona casi como un recordatorio de equilibrio.

El mensaje no es retirarse del mundo, sino soltar la idea de que la felicidad depende siempre de algo futuro: un ascenso, una compra, un cambio de vida. Epicuro sugiere que la verdadera calma aparece cuando dejamos de vivir en “modo espera” y empezamos a valorar lo que ya tenemos.

Epicuro sigue siendo una referencia clave para entender una vida más tranquila y consciente. | Crédito: Thomas Stanley

Avanzar sin exceso de peso emocional

Cuando una persona necesita demasiado del mañana para estar bien, el presente se vuelve pesado. En cambio, cuando se aprende a reducir expectativas innecesarias, el camino se vuelve más ligero.

Esto no significa conformismo, sino libertad: avanzar con metas, sí, pero sin que la mente dependa por completo de su resultado para sentirse en paz.

La frase de Epicuro sigue vigente porque toca un punto esencial de la experiencia humana: la relación entre deseo, futuro y bienestar. En un mundo que empuja constantemente hacia “lo siguiente”, su mensaje propone algo distinto: vivir con menos dependencia del mañana para poder caminar el presente con más gusto.

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