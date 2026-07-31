Resolver este acertijo mental te parecerá una tarea muy simple de realizar, pero la mayoría de participantes falla en su primer intento. La clave no está en ser un experto en adivinanzas o enigmas, sino en usar adecuadamente el razonamiento. Si consideras que tienes la agilidad mental para resolver este ejercicio de los diez peces en solo 9 segundos, te invitamos a leer esta nota y aceptar la propuesta

Un estudio de la plataforma Smile and Learn señala que los acertijos mentales funcionan como un ejercicio clave para preservar la salud mental, pues optimiza el enfoque, aumenta la seguridad personal y fortalece las destrezas de razonamiento y capacidad creativa.

Antes de que inicies con tu participación, te indicaré que estás a punto de experimentar el verdadero entretenimiento, pues nuestros artículos son preferidos por miles de usuarios de distintos países. No solo podrás divertirte con este juego, también trata de desarrollar a tiempo el acertijo del hombre bajo la lluvia.

Es necesario que uses la lógica y leas atentamente antes de responder. (Foto: MAG El Comercio)

¿Podrás descifrarlo en tiempo récord?

Lee con atención el siguiente reto: en una pecera hay 10 peces. Si 2 se “ahogan” y 3 se escapan, ¿cuántos quedan?

Recuerda que tienes 9 segundos para descifrar este acertijo. Es necesario que analices con mucha certeza, ya que solo cuenta con una sola oportunidad para conseguir la victoria. ¡Confío en que lo vas a resolver en el tiempo indicado.

Conoce la respuesta del acertijo mental

¿Listo para descubrir si superaste este enigma de moderada dificultad? Es posible que hayas dudado o te confundiste; solo era cuestión de usar efectivamente el razonamiento. No hay problema si te equivocaste, pero necesitas realizar más de estas actividades y mejorarás.

Entonces, ¿cuántos peces están vivos? En realidad, los 10, pues NINGÚN PEZ PUEDE MORIR AHOGADO NI TIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA ESCAPAR.

Te estaré esperando con otro acertijo mental para que sigas razonando con mayor rapidez. (Foto: MAG El Comercio / Magnific)

¿Cuáles son los beneficios a largo plazo si resuelvo acertijos mentales?

Al ejercitar múltiples funciones cerebrales, este tipo de desafíos favorece la flexibilidad mental en la adultez, aportando beneficios concretos como una mejor retención de la memoria, mayor dinamismo intelectual, más productividad en las tareas cotidianas y el desarrollo de la paciencia.

Si te gustó el acertijo visual de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG . No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.