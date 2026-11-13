Muchas de las frases del filósofo Erich Fromm continúan teniendo vigencia y son referente para quienes quieren entender mejor al ser humano, su papel dentro de la sociedad y analizar su comportamiento y las estructuras de poder. En esta nota te presento una nueva cita que refleja cómo para el autor las clases privilegiadas o con mayor estatus social suelen camuflar sus faltas, vicios o actos poco éticos detrás de la sofisticación y las buenas maneras. Hoy te explico qué quiso expresar con: “A medida que ascendemos en la escala social, la perversidad usa una máscara más gruesa”.

Fromm criticaba duramente cómo la sociedad moderna valora las apariencias. (Foto: Ron Lach / Pexels) / Dimenshtein Olga

El egoísmo no desaparece en las clases sociales altas, sino que se camufla

Erich Fromm expresa que en las clases sociales altas y en las esferas de poder, la crueldad, la manipulación y el egoísmo no desaparecen, sino que se ocultan detrás de los buenos modales, la educación refinada, el prestigio y la sofisticación.

Desde su punto de vista como psicólogo y psicoanalista, en los estratos sociales más bajos o marginados, la violencia o la “perversidad” suele ser más directa, física y evidente (fácil de identificar y condenar). Sin embargo, en las élites, la agresión se vuelve institucional, psicológica o económica.

Para el autor, la necesidad de mantener el estatus los obliga a desarrollar una "personalidad de mercado" donde todo es fachada. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

La máscara de la respetabilidad y mayor impunidad

El dinero, los títulos, la educación y el prestigio social funcionan como un escudo protector, como si fuera una “máscara”. Alguien con poder puede arruinar la vida de miles de personas mediante una decisión financiera o corporativa fría, pero lo hará vistiendo un traje elegante y sonriendo ante las cámaras.

Además, quienes se encuentran en la cima tienen más recursos para diseñar narrativas, contratar defensas legales o censurar la información, logrando que sus faltas queden ocultas o justificadas bajo la etiqueta de “diplomacia” o “intereses estratégicos”.

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