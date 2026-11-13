Muchas de las frases del filósofo Erich Fromm continúan teniendo vigencia y son referente para quienes quieren entender mejor al ser humano, su papel dentro de la sociedad y analizar su comportamiento y las estructuras de poder. En esta nota te presento una nueva cita que refleja cómo para el autor las clases privilegiadas o con mayor estatus social suelen camuflar sus faltas, vicios o actos poco éticos detrás de la sofisticación y las buenas maneras. Hoy te explico qué quiso expresar con: “A medida que ascendemos en la escala social, la perversidad usa una máscara más gruesa”.
El egoísmo no desaparece en las clases sociales altas, sino que se camufla
Erich Fromm expresa que en las clases sociales altas y en las esferas de poder, la crueldad, la manipulación y el egoísmo no desaparecen, sino que se ocultan detrás de los buenos modales, la educación refinada, el prestigio y la sofisticación.
Desde su punto de vista como psicólogo y psicoanalista, en los estratos sociales más bajos o marginados, la violencia o la “perversidad” suele ser más directa, física y evidente (fácil de identificar y condenar). Sin embargo, en las élites, la agresión se vuelve institucional, psicológica o económica.
La máscara de la respetabilidad y mayor impunidad
El dinero, los títulos, la educación y el prestigio social funcionan como un escudo protector, como si fuera una “máscara”. Alguien con poder puede arruinar la vida de miles de personas mediante una decisión financiera o corporativa fría, pero lo hará vistiendo un traje elegante y sonriendo ante las cámaras.
Además, quienes se encuentran en la cima tienen más recursos para diseñar narrativas, contratar defensas legales o censurar la información, logrando que sus faltas queden ocultas o justificadas bajo la etiqueta de “diplomacia” o “intereses estratégicos”.
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