El psicoanalista Erich Fromm es un referente para quienes quieren entender mejor los males que aquejan al ser humano. Su frases no solo explorar el amor, las relaciones, la cultura del consumo o capitalismo, sino que también brindan lecciones vitales para la sociedad. En esta nota te presento una nueva cita donde invita a redefinir el concepto del deseo y la paciencia. Aquí te explico lo que quiso expresar con: “Anhelar significa estar preparado en cada momento para lo que aún no ha nacido y a la vez no desesperarse si no hay nacimiento en nuestra vida”.

“Estar preparado para lo que aún no ha nacido”

Con esta frase, Erich Fromm define la esperanza activa como un equilibrio entre la preparación paciente y la resiliencia emocional. No concibe el “anhelo” como un simple deseo pasivo o una ilusión sentada a esperar que las cosas cambien, sino como un estado de conciencia y acción permanente.

Fromm reconoce que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, hay factores externos y tiempos históricos que no podemos controlar. (Foto: Bảo Minh / Pexels) / BaoMinh

Y es que, en lugar de entender el anhelo como una fuente de sufrimiento o de obsesión impaciente, propone una actitud ante la vida basada en dos pilares fundamentales: la esperanza activa y la aceptación.

En una parte de su cita expresa que hay que “estar preparado en cada momento para lo que aún no ha nacido”, lo que implica mantener el motor de la vida encendido. Significa cultivar tus habilidades, abrir tu mente y estar en un estado de disponibilidad interna y mejora constante. No es una espera pasiva, sino una preparación activa para cuando las oportunidades o los cambios aparezcan.

Desesperarse o caer en el cinismo cuando las cosas no suceden de inmediato destruye la capacidad de seguir creando. (Foto: liathyrax / Pexels)

“No desesperarse si no hay nacimiento en nuestra vida”

Es la capacidad de tolerar la incertidumbre y frustración sin caer en el vacío o la parálisis. Fromm nos recuerda que no todo depende de nuestra voluntad y que el “silencio” o la falta de resultados no es un fracaso, sino un espacio de maduración.

Y es que madurez radica en aceptar la posibilidad del fracaso sin que esto apague nuestro motor interno.

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