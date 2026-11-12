El psicólogo y filósofo social Erich Fromm no solo habla de lo compleja que puede ser la vida del ser humano y los múltiples desafíos que debe enfrentar día a día para forjar su propia autoestima y valor o la defensa que hace de que el amor no es un sentimiento pasivo ni una cuestión de suerte, sino un arte y una práctica activa que requiere esfuerzo, conocimiento y disciplina. En esa línea, en sus obras también se ha referido al papel de la madre en la sociedad, donde destaca que si está allí, es como una bendición, pero si no está, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida. En esta nota te explico lo que quiso decir con una poderosa frase que se mantiene vigente hasta hoy: “El amor de madre es paz, no necesita ser adquirido, no necesita ser merecido”.

El amor de mamá es incondicionalidad absoluta

En su libro ‘El arte de amar’ (1956), Erich Fromm utiliza esta frase para explicar la naturaleza del amor materno y contrastarlo con el paterno y con el amor condicional del mundo adulto.

El amor de madre es un amor incondicional: no se basa en lo que el hijo haga, logre o sea, sino en el simple hecho de que el niño existe. (Foto: Kindel Media / Pexels)

El también psicólogo defiende que el amor de una madre (en su forma ideal) no depende de que el niño sea inteligente, obediente, exitoso o bueno. Se ama al hijo simplemente por ser, no por lo que hace o por lo que logra.

Y es que en la vida social o laboral, el afecto, el reconocimiento y el éxito casi siempre se ganan a través del esfuerzo, la obediencia o el cumplimiento de expectativas. En cambio, el amor materno es “paz” porque libera al niño de la ansiedad de tener que merecer ser querido.

Para Fromm, el vínculo madre-hijo es por naturaleza desigual: el niño lo necesita todo y la madre lo proporciona. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

Es el pilar para desarrollar seguridad y paz

Al no necesitar ser adquirido ni justificado, este tipo de amor otorga al infante una profunda sensación de arraigo, confianza básica en la vida y tranquilidad emocional, sin embargo, no todos tienen la dicha de experimentarlo. Fromm también advierte la paradoja de este amor: así como es una bendición inmensa porque no se puede perder por fracasar, tampoco se puede producir ni controlar. Si ese amor no está presente, el niño no tiene ningún recurso ni acción a su alcance para crearlo o conquistarlo.

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