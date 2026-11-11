El psicólogo y filósofo social Erich Fromm expuso en más de una ocasión cómo la sociedad de consumo afecta a nuestras relaciones afectivas. Esta forma de pensar la plasmó en sus obras siendo la más famosa ‘El arte de amar’ (1956) de donde se extrae una poderosa frase que hasta el día de hoy mantiene vigencia y que muchos recurren a ella cuando quieren entender mejor la faceta romántica del ser humano. En esta nota te explico al detalle lo que quiso expresar el autor con: “El amor es normalmente un intercambio favorable entre dos personas que consiguen lo máximo de cuanto pueden esperar, teniendo en cuenta su valor en el mercado de las personalidades”.

Para el autor, las relaciones de pareja a menudo se abordan como un negocio de mutuo beneficio. (Foto: Aretha Raasch / Pexels) / kojiroh

El “mercado de las personalidades” y su impacto en el ser humano

Con esta frase, Erich Fromm está haciendo una crítica mordaz a cómo las sociedades capitalistas modernas desvirtúan el amor verdadero, transformándolo en una mera transacción comercial o un trato de negocios. Y es que para él las personas suelen confundir el amor auténtico con el “amor de mercado”.

Fromm argumenta que en la sociedad de consumo no solo compramos objetos, sino que nos vemos a nosotros mismos como mercancías. Para ser “atractivos”, intentamos desarrollar un paquete de cualidades que estén de moda (buena apariencia, éxito social, simpatía, estatus).

Las personas buscan parejas analizando sus propios "activos" (belleza, estatus, dinero, simpatía) y comparándolos con los del otro. (Foto: Kampus Production / Pexels)

El “intercambio favorable”

Bajo su lógica, buscar pareja se convierte en un proceso de negociación. Alguien busca a otra persona que tenga un “valor de mercado” similar o superior al suyo. El trato funciona si ambas partes sienten que están obteniendo lo máximo posible a cambio de lo que ellas ofrecen.

La crítica central de Fromm es que la gente piensa que amar es un problema de encontrar el objeto correcto (la mercancía perfecta en el aparador) y no de desarrollar la facultad o el arte de amar de forma activa y generosa. De esta manera denuncia que el amor se ha corrompido para operar bajo las mismas leyes de la oferta y la demanda que el mercado financiero.

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