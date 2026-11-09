El psicoanalista y filósofo humanista Erich Fromm suele reflexionar sobre la alienación, la sociedad de consumo y la dificultad del ser humano para conectar de forma auténtica con su propio “ser”. En sus obras no solo aborda la problemática de cómo actúa frente al amor o a crear su propia identidad, sino que también muchas veces no se le presta suficiente atención a la palabra aburrimiento. En esta nota te explico lo que quiso expresar con una de sus frases más poderosas: “Hablamos de muchas cosas horribles que le suceden a la gente, pero no solemos hablar de una de las peores: sentir aburrimiento, ya sea en soledad o, peor aún, en compañía”.

Para Fromm es una señal de que hemos perdido la capacidad de asombrarnos y de relacionarnos auténticamente con el mundo y con los demás. (Foto: Mizuno K / Pexels)

El ser humano experimenta una pérdida de fuerza vital

Con esta frase, el también psicólogo se refiere a que el aburrimiento no es una simple molestia pasajera, sino un síntoma profundo de alienación y una desconexión existencial con la vida.

Para Fromm, el ser humano alcanza su plenitud a través de la “actividad productiva” (no en el sentido económico de fabricar cosas, sino de estar interiormente vivos, conectados, curiosos y creativos). El aburrimiento representa el polo opuesto: la parálisis emocional y mental, donde la persona se vuelve puramente pasiva.

El aburrimiento en soledad revela una incapacidad de estar con uno mismo. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

El aburrimiento en soledad o en compañía

En su planteamiento destaca que el ser humano tiene una incapacidad de estar con uno mismo. Cuando una persona se aburre a solas, demuestra que su propio mundo interior está vacío o que depende enteramente de estímulos externos (pantallas, consumo, entretenimiento rápido) para sentirse viva.

Ahora, también plantea lo que denomina el peor de todos los aburrimientos que es el que se experimenta aún estando acompañado. Para él es el más grave porque evidencia la falsedad de los vínculos humanos modernos. Estar físicamente con alguien pero sentirse aburrido significa que la relación es superficial, mecánica o por mero compromiso. Revela una profunda soledad de a dos, donde no hay una verdadera intimidad ni un intercambio humano real.

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