Erich Fromm se mantiene vigente con sus numerosos trabajos y las distintas frases que se han quedado inmortalizadas hasta la fecha. En esta ocasión, su cita nos invita a reflexionar sobre cómo la avaricia puede colocar a un ser humano en una situación de descontrol mental. A continuación, te explicaré a profundidad sobre “La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción”.

“La avaricia es un pozo sin fondo...”

Hay personas que no comprenden el peligro de querer siempre más y más cosas, dinero o poder, sin tener un límite establecido. En un principio, puede considerarse de un intento por evitar el conformismo, pero, al crecer ese deseo incrementa, se convierte en un “pozo sin fondo” que nunca se llenara.

Caer en la avaricia ocasiona que el cerebro entre en un trampa donde lo que se cuenta ya no es suficiente; es en ese momento que entra la “meta” de acumular todo lo posible para alcanzar la seguridad.

El constante deseo de superarse puede guiarnos hacia la avaricia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

“...Agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer la necesidad”

Fromm revela que este anhelo de tener más agota física y mentalmente. Es como afrontar una carrera que no tiene una meta; se puede dedicarle tiempo, energía y salud a perseguir cosas materiales, pero queda en el olvido el descanso y los momentos simples.

No hay que confundir la avaricia con la necesidad. Cuando nos falta algo, hacemos lo posible para obtenerlo mediante el esfuerzo. Sin embargo, el “hambre de avaricia” es buscar más a pesar de tenerlo de sobra. Este afán desmedido solo despierta una nueva ambición.

La avaricia tiene un impacto en la salud mental y física, aunque no nos demos cuenta. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Desafortunadamente, esta actitud tiene una repercusión en la salud mental. Cuando no nos sentimos conforme con lo que tenemos en nuestras manos, la tristeza y la frustración se hacen presente, ocasionado que la confianza propia se vaya deteriorando.

Con estas palabras, Erich Fromm nos enseña que la verdadera paz mental se aprende cuando se valora y se disfruta lo que poseemos. Si no aceptamos el “ya tengo suficiente”, intentaremos llenar un espacio que no tiene fin.

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