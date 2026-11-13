Erich Fromm es uno de los psicoanalistas más destacados del siglo XX debido a sus distintos trabajos realizados sobre la naturaleza humana. Es más, su distintas frases se han mantenido vigentes hasta la fecha por el trascendental mensaje que transmiten. En esta ocasión, te presentaré una cita que nos invita a reflexionar sobre lo cambiante que puede ser el destino en el momento menos oportuno. Aquí te explicaré a mayores qué pretende revelar la frase “La tarea que debemos proponernos no es sentirnos seguros, sino ser capaces de tolerar la inseguridad”.

“La tarea que debemos proponernos no es sentirnos seguros”

Los seres humanos tenemos la idea de que podemos tener todo bajo control. Es así que intentamos encontrar seguridad en cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea en el ámbito romántico, laboral o al momento de planificar algún objetivo.

Esto puede demostrar una clara inclinación hacia la zona de confort. Si bien nos mantiene en un ambiente libre de preocupaciones y tensiones, éste puede cambiar en el momento menos oportuno.

Podemos sentir que tenemos todo bajo control, pero puede modificarse repentinamente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

“Ser capaces de tolerar la inseguridad”

El futuro suele ser incierto; los objetivos pueden deshacerse en cuestión de segundos. Es en ese momento que se debe aplicar la capacidad para afrontar las situaciones complicadas e inesperadas.

Es vital aprender a convivir con la incertidumbre y los riesgos que conlleva el paso del tiempo. Es natural experimentar miedo, pero no se puede permitir que se expanda por nuestro ser interior; al contrario, es fundamental afrontarlo.

Sobrellevar el temor y la duda es necesario para afrontar cualquier imprevisto. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Aplicando este pensamiento, podemos liberarnos de la enorme carga que representa la ansiedad y así crearemos una fortaleza invisible que nos permitirá adoptarnos a los cambios y aprender de cada momento difícil que experimentamos.

En conclusión, Fromm nos enseña que el verdadero crecimiento personal no se encuentra en la “seguridad”, sino cuando somos valientes ante la “inseguridad”. Esta confianza se construye a paso firme, incluso cuando el camino no está del todo garantizado.

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