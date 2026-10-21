Para construir un vínculo sano, basado en el respeto y la libertad, lo mejor es estar bien contigo mismo antes de iniciar una relación. De seguro has escuchado en más de una ocasión que los expertos en pareja hacen esta recomendación para así evitar la dependencia emocional o la necesidad de que alguien llene tus vacíos. Esto también es apoyado por el psicoanalista Erich Fromm quien tiene diversas frases dedicadas al amor y que son parte de su clásica obra ‘El arte de amar’, publicada en 1956, y que aún mantienen vigencia. Una de ellas es “paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar”. Aquí te explico al detalle lo que quiso expresar el autor.

Autonomía frente a dependencia

Para Erich Fromm, esta frase significa que solo quien puede valerse por sí mismo y estar a solas sin miedo es capaz de amar de forma madura. Amar no es buscar un “salvavidas” para huir de la soledad, sino un acto libre de dos personas completas.

Y es que el amor auténtico nace cuando te sientes bien contigo mismo y decides compartir tu felicidad, en lugar de depender de otro para respirar.

El amor propio te enseña a decir "no" y a no conformarte con tratos que te lastiman. (Foto: SHVETS production / Pexels)

Aquí es donde aparece la autonomía frente a dependencia, ya que el amor maduro dice “te necesito porque te amo”, mientras que el amor inmaduro o simbiótico dice “te amo porque te necesito” (usando al otro como refugio de la propia angustia).

El autor también refleja que el amor requiere disciplina, concentración y paciencia. Saber estar a solas es el primer paso para concentrarse en uno mismo y, desde esa plenitud, entregarse al otro.

El amor es como el arte porque requiere disciplina, concentración y paciencia. (Foto: wilder sevilla / Pexels)

El amor sano no tiene dependencia emocional

Disfrutar de tu propia compañía te permite entablar vínculos libres de cadenas y de miedo a la pérdida. De esta manera no buscas un refugio o un parche para tus miedos, ni conviertes al otro en una tabla de salvación para no hundirte.

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