La vida está llena de experiencias emocionantes y transformadoras, pero para algunos no hay nada más satisfactorio que encontrarse en el camino con alguien con quien no solo coincidan en gustos, sino también en planes y metas. Es ahí donde se da inicio a una etapa llena de sentimientos donde el amor es el más importante, pero que también requiere de mucho esfuerzo, dedicación y crecimiento dejando de lado el propio narcisismo. Frente a esto, el psicoanalista Erich Fromm, autor del libro ‘El arte de amar’, tiene una poderosa frase: “Si dos personas que han sido extrañas dejan de pronto que la pared que hay entre ellas se rompa para sentirse y descubrirse, esta será una de las experiencias más emocionantes de la vida”. Aquí te explico al detalle lo que significa.

Lo que piensa Erich Fromm sobre la condición humana de separación y romper la pared

En esta frase, el psicoanalista aborda el nacimiento de la intimidad profunda y la superación de la soledad existencial. Explica que todo ser humano experimenta un profundo sentimiento de aislamiento respecto a los demás y que vive habitualmente detrás de barreras emocionales, sintiéndose ajeno. Esa “pared” representa los miedos, las defensas, las máscaras y el ego que levantamos para protegernos.

Se habla de la conexión emocional, del descubrimiento del otro como persona en todos sus matices, con sus virtudes, con sus defectos, sus esencias. (Foto: Alan Quirván / Pexels)

Romper esa barrera no significa perder la propia identidad, sino atreverse a mostrarse vulnerable. Implica comunicarse “desde el centro de la propia existencia” y permitir que el otro haga lo mismo.

Y es que cuando dos personas deciden voluntariamente abrirse, mostrar su vulnerabilidad y dejar atrás el miedo a ser juzgadas, ocurre una conexión profunda. Esa revelación mutua transforma la distancia en una de las vivencias más intensas y maravillosas de la existencia humana, marcando el verdadero inicio de la intimidad y el amor.

Fromm reflexiona sobre cómo los seres humanos viven habitualmente aislados detrás de barreras emocionales, sintiéndose ajenos unos a otros. (Foto: Dulce Panebra / Pexels) / dulce panebra

Dar paso a una experiencia emocionante y transformadora

Quitar las defensas para ver, sentir y descubrir al otro tal cual es —más allá de la atracción física o de la utilidad que la otra persona pueda tener para nosotros— es lo que Fromm considera el verdadero acto de amar. Es emocionante porque disipa el miedo a estar solos sin destruir la individualidad de cada uno.

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