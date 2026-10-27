Cuando dos personas deciden voluntariamente abrirse, mostrar su vulnerabilidad y dejar atrás el miedo a ser juzgadas, ocurre una conexión profunda. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cuando dos personas deciden voluntariamente abrirse, mostrar su vulnerabilidad y dejar atrás el miedo a ser juzgadas, ocurre una conexión profunda. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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La vida está llena de experiencias emocionantes y transformadoras, pero para algunos no hay nada más satisfactorio que encontrarse en el camino con alguien con quien no solo coincidan en gustos, sino también en planes y metas. Es ahí donde se da inicio a una etapa llena de sentimientos donde el amor es el más importante, pero que también requiere de mucho esfuerzo, dedicación y crecimiento dejando de lado el propio narcisismo. Frente a esto, el psicoanalista Erich Fromm, autor del libro ‘El arte de amar’, tiene una poderosa frase: “Si dos personas que han sido extrañas dejan de pronto que la pared que hay entre ellas se rompa para sentirse y descubrirse, esta será una de las experiencias más emocionantes de la vida”. Aquí te explico al detalle lo que significa.

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Lo que piensa Erich Fromm sobre la condición humana de separación y romper la pared

En esta frase, el psicoanalista aborda el nacimiento de la intimidad profunda y la superación de la soledad existencial. Explica que todo ser humano experimenta un profundo sentimiento de aislamiento respecto a los demás y que vive habitualmente detrás de barreras emocionales, sintiéndose ajeno. Esa “pared” representa los miedos, las defensas, las máscaras y el ego que levantamos para protegernos.

Se habla de la conexión emocional, del descubrimiento del otro como persona en todos sus matices, con sus virtudes, con sus defectos, sus esencias. (Foto: Alan Quirván / Pexels)
Se habla de la conexión emocional, del descubrimiento del otro como persona en todos sus matices, con sus virtudes, con sus defectos, sus esencias. (Foto: Alan Quirván / Pexels)

Romper esa barrera no significa perder la propia identidad, sino atreverse a mostrarse vulnerable. Implica comunicarse “desde el centro de la propia existencia” y permitir que el otro haga lo mismo.

Y es que cuando dos personas deciden voluntariamente abrirse, mostrar su vulnerabilidad y dejar atrás el miedo a ser juzgadas, ocurre una conexión profunda. Esa revelación mutua transforma la distancia en una de las vivencias más intensas y maravillosas de la existencia humana, marcando el verdadero inicio de la intimidad y el amor.

Fromm reflexiona sobre cómo los seres humanos viven habitualmente aislados detrás de barreras emocionales, sintiéndose ajenos unos a otros. (Foto: Dulce Panebra / Pexels)
Fromm reflexiona sobre cómo los seres humanos viven habitualmente aislados detrás de barreras emocionales, sintiéndose ajenos unos a otros. (Foto: Dulce Panebra / Pexels)
/ dulce panebra

Dar paso a una experiencia emocionante y transformadora

Quitar las defensas para ver, sentir y descubrir al otro tal cual es —más allá de la atracción física o de la utilidad que la otra persona pueda tener para nosotros— es lo que Fromm considera el verdadero acto de amar. Es emocionante porque disipa el miedo a estar solos sin destruir la individualidad de cada uno.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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