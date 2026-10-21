El libro “El arte de amar” de Erich Fromm se ha convertido, desde su lanzamiento en 1956, en una guía para todo aquel que quiere saber más de este sentimiento y actitud profunda de afecto, apego y conexión hacia otra persona. En este ensayo de psicoanálisis humanista, el autor expone que se trata de una habilidad activa que requiere conocimiento, disciplina, paciencia y práctica para cultivarse. Una de sus frases más poderosas es una en la que se aborda el éxito de las parejas: “el amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias”. Aquí te explico qué significa.

Para amar desde el centro de la existencia, cada persona primero debe estar conectada consigo misma. (Foto: August de Richelieu / Pexels)

El amor requiere autenticidad y desnudez emocional

El psicoanalista plantea el comunicarse desde el centro de la existencia, algo que implica dejar atrás apariencias, miedos, máscaras, dependencias o defensas egoístas para mostrar el ser interior real.

Esto requiere de un autoconocimiento previo. Y es que para amar así, cada persona debe primero experimentarse y conocerse a sí misma en su propia profundidad, sin buscar que el otro llene sus vacíos.

Fromm describe el amor no como un refugio cómodo, sino como un trabajo conjunto de crecimiento constante. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels) / MAZKO VADIM

El amor es un desafío activo

Fromm explica en su obra que el ser humano sufre de una “separatidad” o soledad existencial; el amor auténtico cura esa distancia sin destruir la individualidad de cada uno, lo que ayuda a superar el aislamiento. Además, el amor no es un refugio pasivo ni un estado estático, sino un proceso activo de crecimiento, trabajo y vivencia compartida, donde los conflictos reales ayudan a conocerse mejor.

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