Las obras del psicoanalista y filósofo humanista Erich Fromm son ese tipo de publicaciones a las que uno vuelve en más de una ocasión, sobre todo cuando se intenta entender cómo evoluciona el ser humano y cómo entiende su rol en esta sociedad. Una de las frases más potentes es la que te presento hoy: “Morir se tiñe de una amargura conmovedora, pero la idea de tener que morir sin haber vivido es insoportable”. En esta nota te explico lo que quiso expresar y el significado que se mantiene vigente hasta hoy, pese al paso de las décadas.

La mortalidad natural y un vacío existencial

Con esta frase reflexiona sobre la diferencia entre existir (simplemente estar vivo) y vivir de verdad (desarrollar nuestro potencial, amar y ser auténticos).

Aceptar que la vida tiene un final produce tristeza o nostalgia, pero es parte de la condición humana. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

Según Erich Fromm, morir nos entristece porque amamos la vida, nuestras relaciones y el mundo; es una pérdida inevitable que genera una “amargura conmovedora”. Aceptar que la vida tiene un final produce tristeza o nostalgia, pero es parte de la condición humana.

Además, plantea que lo verdaderamente trágico no es dejar de existir, sino llegar al final de los días con la sensación de no haber aprovechado el tiempo, de haber vivido a través de miedos, rutinas o expectativas ajenas sin conectar con el propio deseo.

Lo fatal es llegar al final y darse cuenta de que no se vivió con sentido. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Erich Fromm defiende el vivir frente a “tener”

El psicoanalista criticaba a la sociedad moderna por volverse esclava del consumo, el trabajo automático y las posesiones, olvidando el “ser”. Para él, vivir de verdad significa desplegar las propias facultades activamente —amar, crear y conectar—, de modo que la muerte nos encuentre habiendo ejercido nuestra libertad.

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