Hoy te traigo una nueva y célebre reflexión del psicoanalista y filósofo Erich Fromm perteneciente a su obra ‘El lenguaje olvidado’, publicada en 1951, donde realiza un análisis del lenguaje simbólico en los sueños, los mitos y los cuentos de hadas y que continúa siendo una guía de consulta para entender mejor al ser humano. En esta nota te explico lo que quiso expresar con: “Tanto los sueños como los mitos representan comunicaciones importantes de nosotros mismos a nosotros mismos”.

No se trata de fantasías absurdas

Con esta frase, Erich Fromm quiere decir que los sueños y los mitos no son fantasías absurdas ni mensajes ocultos de dioses o de un inconsciente misterioso, sino expresiones de nuestra propia voz interior.

En cuanto a los sueños, son mensajes íntimos y personales. Para Fromm, en ellos no somos meros espectadores, sino los autores de una obra simbólica que refleja partes de nuestra propia experiencia, emociones o aspectos de nuestra vida que ignoramos o reprimimos.

Fromm sostiene que el autor y el destinatario del sueño o del mito somos nosotros mismos. (Foto: Alexander Mass / Pexels) / www.renatocardosofotografo.com.br

Sobre los mitos, señala que son sueños compartidos por una cultura o la humanidad entera. Así como el sueño habla del individuo, el mito habla de los valores, miedos, estructuras sociales y dilemas de una comunidad a través de un lenguaje metafórico y arquetípico.

Los símbolos son un idioma universal de la mente

El psicoanalista defiende que cuando dormimos o cuando creamos narrativas colectivas como los mitos, nuestro ser profundo utiliza imágenes, metáforas y emociones para decirnos verdades sobre quiénes somos, qué tememos o qué deseamos realmente.

Para Fromm, los mitos funcionan de forma muy parecida a los sueños. (Foto: Kelvin França / Pexels) / Angeleti

A diferencia de otras teorías psicoanalíticas que veían los sueños como impulsos primitivos o represiones oscuras, Fromm sostiene que el autor y el destinatario del sueño o del mito somos nosotros mismos. Es una parte de nuestra conciencia o de nuestra experiencia auténtica intentando comunicarse con nuestra mente despierta, la cual suele estar distraída por las urgencias del mundo exterior.

Además, si no aprendemos a descifrar este “lenguaje olvidado” (el lenguaje de los símbolos), nos desconectamos de una parte valiosa de nuestro conocimiento interno; dejamos de escuchar lo que nuestra propia mente sabe y siente cuando ya no está ocupada “manejar el mundo exterior”.

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