En sus libros, el psicoanalista Erich Fromm no solo habla del poder del amor y cómo este transforma a las personas ya que no se trata de un sentimiento pasivo ni una emoción pasajera, sino un arte que requiere conocimiento, práctica, disciplina y voluntad, sino que también aborda temas que impactan en la sociedad y critica la psicología de masas y la condición humana. Justo en esa línea, hoy te traigo una de sus frases más poderosas: “No hay nada inhumano, maligno o irracional que no produzca algún tipo de consuelo si se hace en grupo”. En esta nota te explico lo que significa.

El miedo a la “soledad moral” y el “consuelo” de la dilución de la culpa

Fromm argumenta que el ser humano tiene un terror profundo a la separación y al aislamiento, algo que define como soledad moral o aislamiento social. Estar solo frente al mundo genera una angustia intolerable. Por lo tanto, el grupo actúa como un escudo protector. Si el grupo entero realiza una acción atroz, el individuo no se siente solo ni juzgado; se siente seguro y validado.

Aquí es donde también aparece la culpa, ya que cuando cometemos un acto maligno o irracional de forma individual, el peso de esta y la autorresponsabilidad nos destruye. Sin embargo, al hacerlo en grupo, ocurre el “consuelo” de la responsabilidad compartida. Si todos lo hacen, el peso se divide entre miles, y la conciencia individual se adormece. El grupo transforma mágicamente lo inhumano en “lo normal”.

Al hacer un acto maligno o irracional en grupo, ocurre el "consuelo" de la responsabilidad compartida. (Foto: Ron Lach / Pexels)

Por qué el grupo genera consuelo

El consuelo en el grupo actúa como un anestésico moral y emocional, permitiendo que los individuos diluyan su responsabilidad personal y encuentren validación en actos que, en solitario, rechazarían con horror.

Y es que, cuando la culpa se reparte entre muchos, el peso que carga cada individuo parece desvanecerse. Si todos son responsables, nadie se siente verdaderamente responsable.

Si un grupo entero valida una locura o una crueldad, el cerebro codifica esa aprobación como "seguridad" y "verdad", aliviando la angustia de la duda. (Foto: Brayan Chul / Pexels)

Esto se basa en que el ser humano busca pertenecer y si un grupo entero valida algo que puede ser una crueldad o locura, el cerebro codifica esa aprobación como “seguridad” y “verdad”, aliviando la angustia de la duda.

Para muchos, compartir el odio, el miedo o el fanatismo con otros genera una falsa sensación de propósito y alivio, transformando emociones oscuras en un lazo de unión comunitaria.

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