En la actualidad, muchas relaciones tanto románticas como profesionales o de amistad se rigen por el beneficio mutuo o el intercambio ventajoso. Algunos suelen mostrarse egoístas y no son capaces de tener un sentimiento positivo por los demás y menos por lo que pueden ofrecer genuinamente. Frente a esto, el psicoanalista Erich Fromm se encargó de analizar a la sociedad en varias de sus obras y hoy te traigo una de sus frases que continúan teniendo vigencia pese al paso de los años porque habla del equilibrio entre la gratitud y la ambición. En esta nota te explico qué quiso decir con: “Solo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen”.

Para Fromm, el deseo constante de poseer más es un síntoma de vacío interior. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

El dilema entre “Tener” y “Ser”

Para el también filósofo, la sociedad moderna nos empuja hacia el modo “tener” y el buscar la felicidad en la acumulación de bienes; sin embargo, él defiende el modo “ser” que se centra en encontrar la plenitud en la experiencia de vivir, el amor, la creatividad y la conexión con los demás.

En esta línea también aparece el deseo insaciable y constante de poseer más, algo que es síntoma de un vacío interior. Y es que, quien quiere más nunca está satisfecho, por lo tanto, vive en un constante sensación de escasez y ansiedad, sin importar cuánta riqueza material posea.

Quien siempre quiere más nunca está satisfecho; por lo tanto, vive en una constante sensación de escasez y ansiedad. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

La verdadera riqueza es la libertad interior

El psicoanalista Erich Fromm es enfático en afirmar que la auténtica “prosperidad” o riqueza no se mide por lo que tienes en el bolsillo, sino por tu capacidad de disfrutar y estar en paz con lo que ya eres y posees en el presente. Al liberarte de la necesidad de “más”, te liberas de la codicia y de la dependencia de las cosas externas.

Pero también hay otra cara de la moneda. Querer más de lo que se tiene no siempre nace del vacío o la codicia; también puede ser el motor del progreso personal, la superación, la educación, la salud y la mejora de las condiciones de vida de las familias y la sociedad.

Lo cierto es que la prosperidad real suele encontrarse en un punto medio: apreciar y cuidar lo que ya se posee, sin que esto signifique renunciar a crecer, crear o transformar la realidad propia.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.