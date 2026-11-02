El también filósofo invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la gratitud y la ambición. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
El también filósofo invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la gratitud y la ambición. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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En la actualidad, muchas relaciones tanto románticas como profesionales o de amistad se rigen por el beneficio mutuo o el intercambio ventajoso. Algunos suelen mostrarse egoístas y no son capaces de tener un sentimiento positivo por los demás y menos por lo que pueden ofrecer genuinamente. Frente a esto, el psicoanalista Erich Fromm se encargó de analizar a la sociedad en varias de sus obras y hoy te traigo una de sus frases que continúan teniendo vigencia pese al paso de los años porque habla del equilibrio entre la gratitud y la ambición. En esta nota te explico qué quiso decir con: “Solo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen”.

Para Fromm, el deseo constante de poseer más es un síntoma de vacío interior. (Foto: Gustavo Fring / Pexels)
Para Fromm, el deseo constante de poseer más es un síntoma de vacío interior. (Foto: Gustavo Fring / Pexels)
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El dilema entre “Tener” y “Ser”

Para el también filósofo, la sociedad moderna nos empuja hacia el modo “tener” y el buscar la felicidad en la acumulación de bienes; sin embargo, él defiende el modo “ser” que se centra en encontrar la plenitud en la experiencia de vivir, el amor, la creatividad y la conexión con los demás.

En esta línea también aparece el deseo insaciable y constante de poseer más, algo que es síntoma de un vacío interior. Y es que, quien quiere más nunca está satisfecho, por lo tanto, vive en un constante sensación de escasez y ansiedad, sin importar cuánta riqueza material posea.

Quien siempre quiere más nunca está satisfecho; por lo tanto, vive en una constante sensación de escasez y ansiedad. (Foto: Gustavo Fring / Pexels)
Quien siempre quiere más nunca está satisfecho; por lo tanto, vive en una constante sensación de escasez y ansiedad. (Foto: Gustavo Fring / Pexels)
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La verdadera riqueza es la libertad interior

El psicoanalista Erich Fromm es enfático en afirmar que la auténtica “prosperidad” o riqueza no se mide por lo que tienes en el bolsillo, sino por tu capacidad de disfrutar y estar en paz con lo que ya eres y posees en el presente. Al liberarte de la necesidad de “más”, te liberas de la codicia y de la dependencia de las cosas externas.

Pero también hay otra cara de la moneda. Querer más de lo que se tiene no siempre nace del vacío o la codicia; también puede ser el motor del progreso personal, la superación, la educación, la salud y la mejora de las condiciones de vida de las familias y la sociedad.

Lo cierto es que la prosperidad real suele encontrarse en un punto medio: apreciar y cuidar lo que ya se posee, sin que esto signifique renunciar a crecer, crear o transformar la realidad propia.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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