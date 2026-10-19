En su obra ‘El arte de amar’, el psicoanalista Erich Fromm no solo reflexiona sobre las relaciones de pareja y lo que influye en ellas de manera positiva o negativa, sino que también critica el modelo de la sociedad capitalista moderna y su tendencia a priorizar el individualismo y el egoísmo por encima de la solidaridad humana. Esto se resumen en una de sus frases más potentes y poderosas: “Somos una sociedad de gente profundamente infeliz: solitaria, preocupada, deprimida”. Aquí te explico al detalle lo que quiere decir y su impacto real en cómo viven los individuos en la actualidad, ya que para él creemos que somos libres porque podemos elegir qué comprar o en qué trabajar, pero en realidad seguimos autómatas rutinas de producción y consumo masivo.

La trampa del materialismo y su impacto en la sociedad

La tesis central del libro es que el amor no es un sentimiento en el que uno cae pasivamente, sino un arte y una decisión activa que requiere cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Fromm expone que la sociedad no podrá superar su infelicidad colectiva hasta que deje de adorar al éxito económico y comience a practicar el amor productivo, que es la única vía para romper el aislamiento y unirse sanamente con el mundo.

Es aquí donde critica el modelo de la sociedad capitalista moderna y su tendencia a priorizar el individualismo y el egoísmo por encima de la solidaridad humana y aquí aparece la trampa del materialismo: la estructura económica y social empuja a las personas a competir y a verse entre sí como mercancías o rivales, lo que destruye lazos afectivos profundos y genera vacío emocional.

Fromm argumenta que el ser humano moderno se ha convertido en un engranaje de la maquinaria económica. (Foto: Mathias Reding / Pexels)

Erich Fromm explica el impacto del aislamiento

El materialismo destruye los lazos afectivos, según el autor, y argumenta que al perder los vínculos primarios tradicionales (como la comunidad o la iglesia), el ser humano moderno gana libertad formal (“libertad de”), pero queda expuesto al aislamiento moral y a la inseguridad.

Y es que el sistema nos empuja al individualismo extremo y a la competencia. Al ver a los demás como competidores o como objetos para satisfacer nuestras necesidades, nos aislamos. Fromm afirma que el miedo más grande del ser humano es la separación total (la separatidad), y que la sociedad moderna, a pesar de estar hiperconectada en lo superficial, destruye los puentes de unión verdaderos, generando una profunda soledad.

Para el autor, la estructura económica y social empuja a las personas a competir y a verse entre sí como mercancías o rivales. (Foto: Tim Douglas / Pexels)

Para él también hay una falta de sentido porque creemos que somos libres porque podemos elegir qué comprar o en qué trabajar, pero en realidad seguimos autómatas rutinas de producción y consumo masivo. Intentamos llenar nuestro vacío emocional mediante el consumo (comprar cosas, acumular experiencias vacías, buscar entretenimiento constante). Como el consumo nunca sacia el hambre de conexión real, caemos en la frustración, la ansiedad crónica (preocupación) y la desesperanza (depresión).

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