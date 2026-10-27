Cada persona tiene un nacimiento físico que lo celebra cada año soplando las velas del pastel o haciendo un análisis de lo positivo y negativo, pero más allá de cumplir 365 días más en la tierra, la clave está en forjar la identidad y construir una personalidad propia. Hoy te traigo una nueva frase del psicoanalista Erich Fromm que plasmó y desarrolló en libros fundamentales como ‘Ética y psicoanálisis’ y ‘El hombre para sí mismo’: “la principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo”. Con esta propone forjar valores y la individuación en lugar de limitarse a cumplir expectativas impuestas por la sociedad. Aquí te brindo más detalles.
La clave está en construir la propia identidad
Para Erich Fromm, esta frase significa que la identidad no es algo dado ni automático, sino una construcción activa y consciente de la propia personalidad y potencialidad.
A diferencia de los animales, que nacen con sus instintos definidos, el ser humano llega al mundo biológicamente incompleto y debe “parirse” a sí mismo a lo largo de su vida a través de sus decisiones, valores y carácter.
En sus obras, el psicoanalista identifica una fuente profunda de vacío existencial en cada individuo que surge de no liberarse de los mandatos externos y dejarse arrastrar por las las expectativas de la sociedad, la rutina, el consumo o lo que otros esperan de uno.
Descubrir quién eres realmente y qué deseas
El autor también hace énfasis en la individuación y autenticidad que es el proceso de autoconocimiento y conocerte a profundidad para lograr ser alguien más libre, fuerte y fiel a tu propia esencia.
Erich Fromm plantea la necesidad de dejar atrás la inercia, el miedo y los mandatos externos para convertirse en lo que uno puede llegar a ser en plenitud.
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