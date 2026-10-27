Cada persona tiene un nacimiento físico que lo celebra cada año soplando las velas del pastel o haciendo un análisis de lo positivo y negativo, pero más allá de cumplir 365 días más en la tierra, la clave está en forjar la identidad y construir una personalidad propia. Hoy te traigo una nueva frase del psicoanalista Erich Fromm que plasmó y desarrolló en libros fundamentales como ‘Ética y psicoanálisis’ y ‘El hombre para sí mismo’: “la principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo”. Con esta propone forjar valores y la individuación en lugar de limitarse a cumplir expectativas impuestas por la sociedad. Aquí te brindo más detalles.

La vida es aprender a conocerse, saber que lo que se quiere y poder ser uno mismo. (Foto: Gustavo Peres / Pexels)

La clave está en construir la propia identidad

Para Erich Fromm, esta frase significa que la identidad no es algo dado ni automático, sino una construcción activa y consciente de la propia personalidad y potencialidad.

A diferencia de los animales, que nacen con sus instintos definidos, el ser humano llega al mundo biológicamente incompleto y debe “parirse” a sí mismo a lo largo de su vida a través de sus decisiones, valores y carácter.

En sus obras, el psicoanalista identifica una fuente profunda de vacío existencial en cada individuo que surge de no liberarse de los mandatos externos y dejarse arrastrar por las las expectativas de la sociedad, la rutina, el consumo o lo que otros esperan de uno.

Es clave entender que el camino que debemos seguir es ese que nos lleva a nosotros mismos. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Descubrir quién eres realmente y qué deseas

El autor también hace énfasis en la individuación y autenticidad que es el proceso de autoconocimiento y conocerte a profundidad para lograr ser alguien más libre, fuerte y fiel a tu propia esencia.

Erich Fromm plantea la necesidad de dejar atrás la inercia, el miedo y los mandatos externos para convertirse en lo que uno puede llegar a ser en plenitud.

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