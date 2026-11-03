Mientras que algunos tienen un ‘corazón de oro’ y no dudan en ayudar a todo el que necesite, aunque eso signifique algún sacrificio o dejar de tener algo propio, del otro lado están aquellos que no se conmueven con nada y consideran que su dinero o energía no debe ser compartida. Ante esto, el psicoanalista Erich Fromm regaló en su obra clásica ‘El arte de amar’, publicada en 1956, una frase que continúa siendo muy poderosa: “Dar es la máxima expresión de fortaleza. En el mismo acto de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder”. En esta nota te explico qué significa desde su punto de vista.

Al dar de lo que uno es, uno comprueba en ese preciso instante que está vivo, que es fuerte y que no necesita acaparar para sentirse seguro. (Foto: Timur Weber / Pexels)

Dar es superar la idea de sacrificio

Fromm explica que, en la sociedad moderna o bajo una mentalidad materialista, muchas personas ven el acto de dar como una renuncia dolorosa o una pérdida. Frente a eso, él plantea que para un carácter productivo, dar no empobrece, sino que demuestra abundancia interior ya que “no es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho”.

Y es que el también psicólogo social alemán critica la idea común de que “dar” significa privarse de algo valioso o sufrir por el otro. Para el carácter productivo y maduro, dar es todo lo contrario: es una demostración de plenitud.

Para un carácter productivo, dar no empobrece, sino que demuestra abundancia interior. (Foto: Timur Weber / Pexels)

Dar es una expresión de la vitalidad

Al dar algo vivo de uno mismo (alegría, interés, comprensión, conocimiento o ayuda), la persona no se debilita; por el contrario, experimenta su propia capacidad de afectar al mundo, sintiéndose pródiga, viva y plena.

Y es que el verdadero poder no radica en acumular o retener, sino en la libertad y la fuerza emocional que se manifiestan cuando somos capaces de ofrecer. Para él, dar produce una felicidad profunda porque es la prueba activa de que el individuo no es un “barril sin fondo” que necesita ser llenado desde afuera, sino una fuente activa que da energía y amor.

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