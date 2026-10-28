Para Erich Fromm, en su obra ‘El arte de amar’, este sentimiento no es pasivo ni algo que nos pasa por suerte, sino que es un arte que requiere conocimiento, esfuerzo, disciplina, paciencia y práctica y parte de la plenitud y no de la carencia. Teniendo en cuenta esto, una de sus frases más poderosas refleja la necesidad de tenerlo presente en el día a día. Hoy te explico qué hay detrás de “el amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al problema de la existencia humana” y el significado que le da el autor.

El problema de la existencia humana es la separatidad

Para Erich Fromm, el ser humano ha evolucionado, se ha separado de la naturaleza y de los animales, y con esa separación ha adquirido conciencia de sí mismo, de su soledad, de su impotencia y de lo inevitable de la muerte.

El amor maduro es la unión con otros seres humanos mediante la fusión interpersonal pero sin perder la propia individualidad. (Foto: Sergey Romanenko / Pexels)

Esta conciencia de su propia individualidad genera una profunda sensación de aislamiento, conocida como separatidad, y produce angustia, vergüenza y ansiedad existencial.

Para escapar de esa soledad, el ser humano busca superarla a través de vías insuficientes, como estados orgiásticos (trances o consumo de sustancias), la conformidad social (diluirse en la masa o rutina de la sociedad) o el trabajo creador material. Ninguno de estos métodos cura de raíz el aislamiento individual.

El amor verdadero no nace de la consigna infantil de "te amo porque te necesito". (Foto: Laura Oliveira / Pexels)

El amor como arte activo

Al romper el vínculo instintivo con el mundo, el hombre experimenta una profunda ansiedad y angustia existencial. Para lidiar con este dolor es vital el amor maduro.

El autor de ‘El arte de amar’ defiende que el amor no es un mero sentimiento pasivo que “nos pasa”, sino una decisión, un juicio y una promesa. El amor maduro une a las personas permitiéndoles conservar su propia integridad e individualidad, basándose en cuatro elementos esenciales: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento.

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