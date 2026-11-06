¿El ser humano ha terminado por adoptar la lógica de las máquinas? El psicoanalista Erich Fromm publicó en 1956 su obra ‘El arte de amar’, la que continúa siendo un referente para muchas personas al momento de analizar al hombre y su papel en la sociedad. Hoy te traigo una nueva frase que critica la paradoja de la sociedad industrial y capitalista. En esta nota te explico al detalle lo que quiso expresar con: “El hombre moderno piensa que pierde algo, el tiempo, cuando no hace las cosas rápidamente. Sin embargo, no sabe qué hacer con el tiempo que gana, excepto matarlo”.

Cuando ese tiempo se ahorra gracias a la tecnología o la optimización, la persona no sabe cómo habitarlo con sentido. (Foto: Laura Garcia / Pexels)

Obsesión por la velocidad y vacío del tiempo “ganado”

Fromm critica cómo la sociedad moderna y capitalista mide el valor de las personas a través de la productividad, la eficiencia y la rapidez. Se corre con la creencia de que ir más rápido equivale a “ganar” tiempo".

Y es que para el autor, el hombre moderno mide el valor del tiempo de forma puramente económica. Para muchos, ir más rápido es sinónimo de éxito, eficiencia y ganancia, mientras que la pausa o la lentitud se perciben como una “pérdida” de minutos valiosos.

El autor plantea que en lugar de disfrutar el presente, conectar con los demás o reflexionar, el tiempo "ganado" se consume en distracciones vacías. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

El hombre debe “matar” el tiempo

Ante la incapacidad de estar consigo mismo, de contemplar, de sentir o de amar con profundidad, el individuo llena ese tiempo libre que ahorró con distracciones vacías, consumo o pasatiempos insulsos cuya única finalidad real es “hacer pasar el rato”, es decir, matar el tiempo porque no sabe cómo vivirlo.

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