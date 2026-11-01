Las frases de Erich Fromm continúan teniendo vigencia cuando más de uno se pregunta cuál es el verdadero papel de los individuos en esta sociedad o cómo se debe tener éxito en el amor. Hoy te traigo una nueva idea desarrollada por el psicoanalista que deja en claro que el hombre no puede “vivir” simplemente repitiendo patrones fijos de su especie; sino que cada persona tiene que decidir cómo hacerlo. En esta nota te detallo lo que detrás de “el ser humano es el único animal cuya existencia es un problema que tiene que resolver”.

¿Qué significa esta frase desde la visión de Erich Fromm?

Esta expresión se encuentra desarrollada principalmente en obras como ‘El miedo a la libertad’ y ‘Ética y psicoanálisis’ y significa que los animales viven guiados por el instinto y en armonía natural con su entorno, mientras que el ser humano perdió ese vínculo automático al desarrollar la autoconciencia.

El hombre no puede "vivir" simplemente repitiendo patrones fijos de su especie; cada persona tiene que decidir cómo vivir. (Foto: Vanessa Garcia / Pexels)

El autor plantea que, al separarse de la naturaleza, el hombre se enfrenta a varias consecuencias clave como lo es también la separatidad y la angustia. Y es que al saberse un individuo único, experimenta soledad, impotencia y la certeza de la muerte.

Si bien Erich Fromm deja en claro que no existe una respuesta predeterminada para la vida, el ser humano debe resolver este conflicto existencial mediante el desarrollo de sus propias facultades como la razón, la creatividad y el amor maduro, en lugar de evadirse a través del conformismo o el consumo.

Los animales viven guiados por el instinto y en armonía automática con su entorno; no se cuestionan quiénes son ni cuál es el sentido de su vida, algo que sí hace el hombre. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

El problema de la existencia

El ser humano, al desarrollar autoconciencia, imaginación y razón, se separa de esa unidad natural. Ya no puede “ser vivido” solo por instinto; tiene que elegir y vivir conscientemente, entonces esto se vuelve una tarea y debe encontrar respuestas al aislamiento, la libertad, la convivencia con los demás y el propósito de su vida.

Para Fromm, esta necesidad constante de resolver el enigma de su existencia es lo que genera tanto la creatividad, el amor y la cultura, como la angustia, el aburrimiento y el miedo.

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