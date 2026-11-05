En sus obras, el psicoanalista y filósofo humanista Erich Fromm acostumbra a desarrollar su pensamiento sobre la condición humana y el modo en que nos relacionamos con el mundo. Cada publicación está llena de poderosos mensajes que hasta la actualidad mantienen vigencia. Hoy te traigo una nueva frase que extraída del libro ‘¿Tener o ser?’ de 1976 que nos plantea dos formas fundamentales de experimentar el mundo, la vida y la relación con los demás. En esta nota te explico lo que quiso expresar con: “El ser humano tiene dos orientaciones básicas: tener y ser”.

El filosofo Erich Fromm vaticinó una sociedad obsesionada con las posesiones. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

Las dos orientaciones según Erich Fromm

Para el autor, tener implica adquirir y poseer cosas, incluso personas. Ser se centra en la experiencia: intercambiar, comprometerse, compartir con otra gente.

El modo de “Tener”:

Se basa en la acumulación, el consumo y la propiedad.

Las relaciones y la propia identidad se ven como algo que se puede poseer, controlar o dominar (“soy lo que tengo”), ya sean objetos materiales, estatus, títulos o incluso el control sobre otras personas.

El valor de la persona depende de lo que tiene, no de lo que es.

Se busca acaparar o retener en lugar de generar vida.

Conduce al vacío y a la alienación, especialmente en las sociedades capitalistas modernas.

La crisis de la sociedad moderna se debe a la pugna entre dos formas fundamentales de experimentar el mundo. (Foto: Michael Burrows / Pexels)

El modo de “Ser”:

Se centra en la experiencia vital, la actividad y la participación activa en el mundo.

Implica compartir, comprometerse genuinamente con los demás y crecer a través del intercambio y el amor.

El valor de la persona se basa en su vitalidad, su entrega y su autenticidad.

De esta manera, el psicoanalista y filósofo Erich Fromm propone que la crisis de la sociedad moderna se debe a la pugna entre dos formas fundamentales de experimentar el mundo: el modo tener y el modo ser. Estas no se refieren a meras conductas, sino a orientaciones profundas del carácter humano.

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