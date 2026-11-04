Las obras del psicoanalista Erich Fromm están colmadas de frases que aún mantienen vigencia y que permiten entender mucho mejor a la sociedad y el ser humano. Una de estas es la que te presento hoy donde define de manera brillante la verdadera esencia de la madurez emocional y la resiliencia. En esta nota te explico al detalle lo que quiso expresa el también filósofo con: “La tarea psíquica que una persona puede y debe establecer para sí misma no es sentirse segura, sino ser capaz de tolerar la inseguridad”.

Tolerar la inseguridad no significa ser indiferente o vivir en el caos. (Foto: George Milton / Pexels)

El ser humano debe cambiar de paradigma e ir de la seguridad a la tolerancia

El autor plantea que en lugar de buscar una certeza absoluta que no existe, el crecimiento personal consiste en desarrollar los recursos internos para sostener la incertidumbre. Y es que para él, la madurez emocional y la verdadera libertad no consisten en buscar una falsa certeza, sino en aceptar que la vida es inherentemente incierta.

El ser humano tiende a buscar certezas de forma natural (en el trabajo, en las relaciones, en la salud); sin embargo, obsesionarse con el control absoluto suele generar ansiedad.

La clave está en confiar en tu propia capacidad de respuesta ante lo que sea que traiga el futuro. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

La libertad implica riesgos y la inseguridad es motor de crecimiento

Para Fromm, ser verdaderamente libres y auténticos significa tomar decisiones propias. Toda decisión conlleva la posibilidad de equivocarse, cambiar o fracasar. Por lo tanto, quien no tolera la inseguridad prefiere que otros decidan por él (cayendo en el autoritarismo o la sumisión) con tal de no sentir la angustia de la incertidumbre.

Además, plantea que tolerar la inseguridad no significa ser indiferente o vivir en el caos, sino tener la fortaleza de psicológica de confiar en la capacidad propia para afrontar cualquier problema.

En resumen, lo que propone es dejar de gastar energía en temerle a lo imprevisto y desarrollar el coraje de recibir con los brazos abiertos la realidad, con todo el riesgo que esto implica.

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