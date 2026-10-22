Mientras que muchos dudan de sus cualidades y de todo lo que pueden lograr, hay quienes tienen en claro su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y pueden sustituir pensamientos negativos y fijar metas inalcanzables. Este es el eje central de una de las frases más poderosas del psicoanalista Erich Fromm dentro de su obra ‘El arte de amar’, publicada en 1956. Esta ha logrado superar la barrera del tiempo y continuar siendo un referente para quienes intentan entender mejor el mundo, la sociedad y el amor. Hoy te explico, al detalle, lo que quiso decir con: “Solo la persona que tiene fe en sí misma es capaz de tener fe en los demás”. Entérate de más aquí.

Superar la dependencia y el miedo

Esta célebre frase significa que la confianza y la seguridad en uno mismo son el cimiento indispensable para poder confiar, amar y ser fiel de manera genuina a otras personas.

Cuando una persona cree firmemente en sí misma, su visión, sus metas y su propósito no dependen de la validación ajena. (Foto: fauxels / Pexels)

El autor explica que quien tiene fe en sí mismo sabe que mantendrá su esencia en el futuro; por lo tanto, puede ser fiel y cumplir sus compromisos porque confía en sus propios actos y sentimientos. Quien carece de esa seguridad interna vive con temor, inconstancia y vive buscando una validación constante. Eso genera celos, inseguridad y relaciones basadas en la necesidad o el control, en lugar de un vínculo libre.

Además, aquí se destaca que tener fe en los demás implica creer en sus potencialidades de crecimiento, algo imposible si primero no se cree en la propia capacidad de sostener el amor.

Tener fe en uno mismo es básico para no vivir enfadado con el mundo. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

Coherencia personal y seguridad emocional

Erich Fromm, con esta frase de su obra ‘El arte de amar’, señala que quien confía en sí mismo sabe cómo es, cómo siente y qué puede prometer, lo que le permite ser fiel y predecible para el prójimo. Aquí juega un papel clave la confianza genuina que no nace de exigir que otros te validen, sino de una base interna sólida.

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