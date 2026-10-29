De seguro te ha pasado que un día que empezó de maravilla se torna complejo emocionalmente tras ver las noticias en la televisión o conocer un caso de enfermedad o pobreza extrema que se volvió viral en redes sociales. Y es que las injusticias, el dolor ajeno y las contradicciones del mundo hacen que uno, inevitablemente, experimente tristeza. Justamente esto es lo que presenta el psicoanalista Erich Fromm en una de sus frases más poderosas: “Uno no puede ser profundamente sensible al mundo sin entristecerse muy a menudo”. En esta nota te explico lo que significa desde su punto de vista.

La empatía como pilar de la sociedad

Con esta frase, Erich Fromm quiere decir que la empatía profunda y la conciencia crítica obligan a la persona a ver tanto el sufrimiento ajeno como las contradicciones de la sociedad, lo que de manera inevitable genera dolor emocional.

De esta manera, mirar la realidad sin filtros ni apatía implica conectar con la vulnerabilidad propia y colectiva.

Quien decide mirar la realidad con los ojos bien abiertos choca contra la injusticia, la soledad y la crueldad que existen a su alrededor. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels) / MAZKO VADIM

La sensibilidad no es debilidad

El psicoanalista Erich Fromm plantea que, lejos de ser un defecto, refleja una conexión auténtica con la vida y con los demás. Y es que sentir el dolor del mundo demuestra una conexión humana genuina y un espíritu vivo, no una falta de fortaleza mental.

Y es que mientras que muchos eligen volverse fríos o insensibles y optan por la apatía, la ignorancia o la desconexión emocional como un mecanismo de defensa para no sufrir, hay quienes sí deciden mirar la realidad con los ojos bien abiertos, ya que saben que la indiferencia esconde una trampa que, según el autor, vacía y aleja a la persona de la propia humanidad.

Sentir el dolor del mundo demuestra una conexión humana genuina y un espíritu vivo, no una falta de fortaleza mental. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Dimenshtein Olga

Es aquí donde Erich Fromm recalca que la capacidad de amar y comprometerse con el mundo requiere vulnerabilidad. No se puede abrazar la belleza, la justicia o el amor verdadero sin estar expuesto a que el dolor del entorno nos afecte.

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