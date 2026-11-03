En su libro clásico ‘El arte de amar’, publicado en 1956, el psicoanalista y filósofo Erich Fromm rompe el mito del “amor romántico” que hace que dos personas se fusionen hasta perderse en el otro y defiende la idea de que cuando este sentimiento es sano, busca que la unión se produzca sin dejar de ser uno mismo. Así lo manifiesta en una de sus frases para poderosas y que aún mantiene vigencia: “El amor es la unión con alguien o algo fuera de uno mismo, bajo la condición de conservar el individualismo y la integridad propios”. En esta nota te explico más sobre su pensamiento y lo que quiso transmitir con esta idea.

El amor es superación de la soledad e integridad preservada

Fromm argumenta que el ser humano siente una profunda angustia por estar separado del mundo. El amor es la respuesta más sana y constructiva para superar esa separación. Y es que este sentimiento maduro se trata de una paradoja de unión e independencia: te conectas profundamente con otra persona (o con la naturaleza, el arte, etc.), pero sin fundirte ni perder quién eres en el proceso.

En el amor auténtico ocurre un milagro psicológico: dos seres se convierten en uno. (Foto: Anya Juárez Tenorio / Pexels)

Es así que en el amor auténtico dos seres se convierten en uno y, sin embargo, siguen siendo dos individuos distintos y autónomos. Se comparte la vida, los sentimientos y los proyectos, pero cada uno conserva sus propios pensamientos, gustos, valores y espacio vital.

Además, deja en claro que si para amar a alguien tienes que renunciar a tus valores, a tus metas o a tu identidad, no es amor; es dependencia o simbiosis destructiva.

En el amor se comparte la vida, los sentimientos y los proyectos, pero cada uno conserva sus propios pensamientos, gustos, valores y espacio vital. (Foto: Nayla Bernardes / Pexels)

Libertad frente a la dominación

Para Fromm, el amor maduro parte de la fortaleza personal (“te necesito porque te amo”), donde la persona ya está completa por sí misma y elige compartir su plenitud y sentencia que “el respeto solo existe sobre la base de la libertad”. Amar no significa controlar, poseer o intentar cambiar al otro para que sea una extensión de uno mismo, sino conocer su individualidad única y fomentar que crezca libremente.

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