Algunas relaciones están basadas en la dependencia y en el apego ansioso, y muchos dejan de lado la importancia de valorar la libertad y la elección, así como la autonomía. ‘El arte de amar’ es la obra más representativa del psicoanalista Erich Fromm y hoy te traigo una de sus frases más potentes donde se deja al descubierto cómo las personas egoístas son incapaces de querer a los demás, y tampoco son capaces de quererse a sí mismas. Hoy te explico lo que quiso decir el también psicólogo social con: “El amor inmaduro dice: ‘te quiero porque te necesito’. El amor maduro dice: ‘te necesito porque te quiero’”

El versus entre el amor inmaduro y el amor maduro

El amor inmaduro se basa en la dependencia, el egoísmo y la necesidad de poseer, mientras que el amor maduro se fundamenta en la libertad, el respeto mutuo y el crecimiento compartido.

Amor inmaduro: “Te quiero porque te necesito”

Dependencia y carencia: nace del vacío personal, la soledad o la incapacidad de sostenerse a uno mismo.

La otra persona como un objeto o refugio: se busca al otro para que llene una necesidad o cure un miedo, no por quien es en esencia.

Apego ansioso: si la otra persona se aleja, surge el pánico porque se siente que falta una pieza indispensable para sobrevivir emocionalmente.

El amor inmaduro ve a la otra persona como un objeto o refugio. (Foto: Timur Weber / Pexels)

Amor maduro: “Te necesito porque te quiero”

Autonomía previa: la persona ya es completa por sí misma; sabe estar sola y no depende del otro para justificar su existencia.

Elección consciente: se elige compartir la vida con alguien desde la plenitud, no desde el hambre afectiva.

Unión sin perder la identidad: se crea un “nosotros” profundo, pero ambos conservan su libertad, sus intereses y su individualidad.

En el amor maduro son dos personas completas que deciden caminar juntas sin perder su propia identidad ni sus metas individuales. (Foto: Geancarlo Peruzzolo / Pexels)

El tipo de amor que necesita una relación

Los expertos en psicología de pareja destacan que una relación necesita madurez, alguien que te avise cuando esté molesto y no que se lo guarde y te termine tratando con faltas de respeto.

Es aquí donde surge el término de amor infantil que sigue el principio de ‘amo porque me aman’ o ‘te amo porque te necesito’ y que se diferencia del amor maduro que obedece a ‘me aman porque amo’ y ‘te necesito porque te amo’.

Esa es la idea que defiende Erich Fromm que describe una diferencia clave en las relaciones: el amor maduro nace de la decisión y el respeto, no solo de la necesidad.

Y es que toda relación necesita de madurez y no solo de sentir, sino de saber cómo actuar cuando las emociones se intensifican, de tratarse con respeto aunque aparezca la ira, de luchar por la historia que se construye juntos y dejar el ego de lado cuando es necesario.

Para los expertos, el amor maduro no está basado únicamente en la necesidad, sino en la decisión de elegir a la otra persona con respeto y responsabilidad. Una relación donde ambos crecen y se hablan con honestidad.

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