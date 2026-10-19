El amor maduro responde al principio de que 'me aman porque amo' y nace de la decisión y el respeto. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Sandra Morales Gonzales
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Algunas relaciones están basadas en la dependencia y en el apego ansioso, y muchos dejan de lado la importancia de valorar la libertad y la elección, así como la autonomía. ‘El arte de amar’ es la obra más representativa del psicoanalista Erich Fromm y hoy te traigo una de sus frases más potentes donde se deja al descubierto cómo las personas egoístas son incapaces de querer a los demás, y tampoco son capaces de quererse a sí mismas. Hoy te explico lo que quiso decir el también psicólogo social con: “El amor inmaduro dice: ‘te quiero porque te necesito’. El amor maduro dice: ‘te necesito porque te quiero’”

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El versus entre el amor inmaduro y el amor maduro

El amor inmaduro se basa en la dependencia, el egoísmo y la necesidad de poseer, mientras que el amor maduro se fundamenta en la libertad, el respeto mutuo y el crecimiento compartido.

Amor inmaduro: “Te quiero porque te necesito”

  • Dependencia y carencia: nace del vacío personal, la soledad o la incapacidad de sostenerse a uno mismo.
  • La otra persona como un objeto o refugio: se busca al otro para que llene una necesidad o cure un miedo, no por quien es en esencia.
  • Apego ansioso: si la otra persona se aleja, surge el pánico porque se siente que falta una pieza indispensable para sobrevivir emocionalmente.
El amor inmaduro ve a la otra persona como un objeto o refugio. (Foto: Timur Weber / Pexels)
El amor inmaduro ve a la otra persona como un objeto o refugio. (Foto: Timur Weber / Pexels)

Amor maduro: “Te necesito porque te quiero”

  • Autonomía previa: la persona ya es completa por sí misma; sabe estar sola y no depende del otro para justificar su existencia.
  • Elección consciente: se elige compartir la vida con alguien desde la plenitud, no desde el hambre afectiva.
  • Unión sin perder la identidad: se crea un “nosotros” profundo, pero ambos conservan su libertad, sus intereses y su individualidad.
En el amor maduro son dos personas completas que deciden caminar juntas sin perder su propia identidad ni sus metas individuales. (Foto: Geancarlo Peruzzolo / Pexels)
En el amor maduro son dos personas completas que deciden caminar juntas sin perder su propia identidad ni sus metas individuales. (Foto: Geancarlo Peruzzolo / Pexels)

El tipo de amor que necesita una relación

Los expertos en psicología de pareja destacan que una relación necesita madurez, alguien que te avise cuando esté molesto y no que se lo guarde y te termine tratando con faltas de respeto.

Es aquí donde surge el término de amor infantil que sigue el principio de ‘amo porque me aman’ o ‘te amo porque te necesito’ y que se diferencia del amor maduro que obedece a ‘me aman porque amo’ y ‘te necesito porque te amo’.

Esa es la idea que defiende Erich Fromm que describe una diferencia clave en las relaciones: el amor maduro nace de la decisión y el respeto, no solo de la necesidad.

Y es que toda relación necesita de madurez y no solo de sentir, sino de saber cómo actuar cuando las emociones se intensifican, de tratarse con respeto aunque aparezca la ira, de luchar por la historia que se construye juntos y dejar el ego de lado cuando es necesario.

Para los expertos, el amor maduro no está basado únicamente en la necesidad, sino en la decisión de elegir a la otra persona con respeto y responsabilidad. Una relación donde ambos crecen y se hablan con honestidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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