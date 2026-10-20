El libro ‘El arte de amar’, publicado en 1956, se ha convertido en una fuente de citas célebres del psicoanalista alemán que se mantienen vigentes hasta nuestros días. Hoy te traigo una reflexión de Erich Fromm sobre el amor que expresa cuáles son los requisitos para conseguirlo: “El amor no es algo natural, sino que requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la derrota del narcisismo. No es un sentimiento, es una práctica”. Aquí te explico lo que quiere decir con esta afirmación y el impacto que tiene en las relaciones de pareja. GEMI

No es un sentimiento pasajero, sino una práctica y un arte

Erich Fromm plantea que el amor no es un simple impulso espontáneo o un sentimiento pasivo que “nos pasa”, sino una habilidad consciente, activa y madura que debe aprenderse y cultivarse. Y es que al autor argumenta que las personas suelen creer que amar es solo “encontrarse” con la persona indicada, cuando en realidad es una capacidad que debe desarrollarse.

Él destaca que se trata de un acto consciente y activo que implica esfuerzo diario, así como un artesano cuida y pule su obra.

Y es que sentir enamoramiento o atracción física es fácil y automático, pero amar de verdad requiere una decisión diaria y una posición activa frente a la otra persona. Es aquí donde se habla de una práctica y un arte debido a que, al igual que aprender a tocar un instrumento o una disciplina artística, el amor requiere estudio, dedicación y esfuerzo continuo para desarrollarse.

El amor exige dedicar tiempo y atención plena a la otra persona, en lugar de tratar los vínculos de forma mecánica o superficial. (Foto: Jonathan Borba / Pexels)

El amor requiere de elementos clave para triunfar

El psicoanalista Erich Fromm lo plantea en su frase y aquí te lo explico al detalle:

Disciplina: dedicar constancia y tiempo, no amar solo cuando “hay ganas”.

dedicar constancia y tiempo, no amar solo cuando “hay ganas”. Concentración: estar realmente presente y atento a la otra persona.

estar realmente presente y atento a la otra persona. Paciencia: sostener el vínculo a través de las dificultades sin buscar gratificación inmediata.

sostener el vínculo a través de las dificultades sin buscar gratificación inmediata. Fe: tener confianza en la viabilidad del propio amor y en el carácter del otro.

tener confianza en la viabilidad del propio amor y en el carácter del otro. Derrota del narcisismo: dejar de verse solo a uno mismo para ser capaz de captar la realidad y las necesidades del otro.

El amor implica tolerar las diferencias y confiar en el carácter del otro. (Foto: Jonnas Duarte / Pexels)

La derrota del narcisismo en la pareja

El amor no solo implica tolerar las diferencias, aceptar que los procesos llevan tiempo y confiar en el carácter del otro y en la propia capacidad de sostener el vínculo, sino derrotar al narcisismo, que es el rasgo de la personalidad caracterizado por una preocupación excesiva por uno mismo, un sentido exagerado de la propia importancia y una falta de empatía hacia los demás.

Para amar de verdad hay que salir del propio ombligo y dejar de ver al mundo o a la otra persona solo como un reflejo o una extensión de las necesidades propias; requiere humildad y objetividad para ver al otro tal como es.

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