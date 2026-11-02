Cuando hablamos de una relación duradera y que logra vencer los inevitables problemas, muchos pueden pensar que se trata de la suerte o el destino, pero la verdad es que requiere de disciplina, paciencia y la superación del narcicismo. Así lo plantea el filósofo y psicoanalista Erich Fromm, en su obra ‘El arte de amar’, donde defiende que el principal motor no es un sentimiento pasivo con el que simplemente “se tropieza”, sino un arte que requiere de aprendizaje, voluntad y práctica consciente. Esto se apoya en una de sus frases más poderosas: “El respeto solo existe sobre la base de la libertad. El amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación”. En esta nota te explico qué significa y la importancia de comprenderla para triunfar al lado del compañero/a de vida.

El amor busca la unión manteniendo la integridad y la independencia de ambos. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

El respeto como capacidad de ver al otro tal cual es

El autor sostiene que el amor auténtico no puede existir si se intenta controlar, poseer o someter a la otra persona. Para él, el respeto no es temor o sumisión, sino la capacidad de ver a la otra persona tal como es, de conocer su individualidad única y de impulsar su propio crecimiento. Ese respeto solo puede existir si las personas son libres e independientes.

El amor auténtico nace de la libertad porque implica elegir libremente cuidar, responsabilizarse y conocer al otro. Si es impuesto, obligado o producto del sometimiento, pierde su esencia y se convierte en sumisión.

Fromm señala que el verdadero respeto solo es posible cuando uno mismo ha alcanzado la independencia emocional. (Foto: Gary Barnes / Pexels)

El amor verdadero frente a la dominación

Erich Fromm destaca también que el amor auténtico requiere cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Si el amor se basa en el control, la posesión o la dominación, deja de ser amor para convertirse en un vínculo de poder.

Si una persona busca dominar, manipular o usar a otra como un objeto o una extensión de sí misma, lo que hay es apego, control o egoísmo, pero no amor. La dominación busca someter al otro; el amor busca la unión manteniendo la integridad y la independencia de ambos.

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