El amor puede salir bien o mal, pero cuando nos enamoramos, todo lo vemos de color de rosa. A veces, de manera poco realista. Hoy te traigo una nueva frase del psicoanalista Erich Fromm, que forma parte de su libro ‘El arte de amar’ (1956) y que plantea que muchas veces se confunde la chispa inicial del enamoramiento con la construcción diaria de un sentimiento estable. Y es que, muchos buscan desesperadamente que los quieran en lugar de desarrollar su propia capacidad de dar y cuidar. Aquí te explico qué quiso decir el autor con “No existe casi ninguna actividad ni proyecto que empiece con unas esperanzas y expectativas tan altas, y que a la vez fracase tan a menudo, como el amor”.

Erich Fromm critica la idea errónea de que el amor es un sentimiento pasivo que “nos pasa”

El autor utiliza esta premisa no para desilusionarnos, sino para plantear un diagnóstico: tratamos al amor como un sentimiento espontáneo que simplemente “nos ocurre”, en lugar de abordarlo como un arte o una facultad que requiere aprendizaje, esfuerzo y práctica.

Muchos asumen que el amor se mantendrá solo, sin entender que enamorarse es un estado transitorio y amar es una práctica continua. (Foto: Keira Burton / Pexels)

Las razones por las que fracasa el amor, según el pensamiento de Erich Fromm

Si analizamos su pensamiento, el amor suele fracasar por tres grandes confusiones:

Confusión entre caer en el amor y permanecer en él: confundimos la chispa inicial del enamoramiento (que es efímera) con la construcción diaria del amor estable.

confundimos la chispa inicial del enamoramiento (que es efímera) con la construcción diaria del amor estable. El enfoque en ser amado en vez de amar: solemos buscar desesperadamente que nos quieran (atractivo, estatus, aprobación) en lugar de desarrollar nuestra propia capacidad de dar y cuidar.

solemos buscar desesperadamente que nos quieran (atractivo, estatus, aprobación) en lugar de desarrollar nuestra propia capacidad de dar y cuidar. Ver el amor como un objeto, no como una facultad: creemos que el problema es encontrar a la “persona correcta” (el objeto), cuando el verdadero reto es saber amar (la facultad).

Con el amor se asume que cualquiera sabe amar por instinto, sin dedicarle paciencia, concentración, humildad ni conocimiento. (Foto: Alex Green / Pexels)

Para Fromm, la solución no es resignarse al fracaso, sino estudiar el amor con la misma dedicación con la que aprenderíamos a pintar, a tocar un instrumento o a ejercer una profesión.

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