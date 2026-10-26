Aunque no todos logran entenderlo, el amor verdadero no es excluyente ni posesivo; es, más bien, una expresión de la capacidad de amar a toda la humanidad. El libro ‘El arte de amar’, publicado por el psicoanalista Erich Fromm en 1959, es una obra que mantiene vigencia hasta la actualidad porque permite entender que no se trata de un sentimiento espontáneo ni algo tan simple como encontrar a la persona perfecta, sino que requiere de disciplina, paciencia, conocimiento y otros detalles. Una de las frases más potentes es la que te traigo hoy porque también explica su papel dentro de la sociedad. Aquí te explico qué quiso decir con “Si una persona ama solo a otra y es indiferente a todas las demás, su amor no es amor, sino un apego simbiótico o egoísmo ampliado”.

Apego simbiótico

Ocurre cuando dos personas pierden su individualidad y dependencias mutuas para completarse, funcionando como una sola unidad atada por el miedo a la soledad o el vacío; es decir, es una relación de dependencia mutua en la que ninguna de las dos personas puede existir o ser plena de forma independiente.

Aquí hay pérdida de la individualidad y miedo a la soledad, no una elección libre de dos personas completas, por eso el autor recalca que el amor no es un afecto reservado de manera exclusiva para una sola persona mientras se ignora al resto de la humanidad; el amor auténtico es una orientación general del carácter.

El amor verdadero es una expresión de la capacidad de amar a toda la humanidad. (Foto: ömer aliko / Pexels)

Egoísmo ampliado

Con esta frase, Erich Fromm explica que el verdadero amor no es un sentimiento exclusivo hacia un solo individuo mientras se ignora al resto del mundo, sino una actitud general de apertura hacia la humanidad.

Desde su punto de vista, estas personas se enfrentan a un egoísmo ampliado donde dos individuos se encierran en su propia burbuja y comparten un “nosotros” egoísta frente a los demás. En lugar de expandir su capacidad de amar hacia el prójimo, amplían su ego individual para incluir a la pareja, viendo al resto con apatía, rechazo, indiferencia o desinterés.

El apego simbiótico o curre cuando dos personas pierden su individualidad. (Foto: Anderson Martins / Pexels) / ANDERSON MARTINS

Y es que para Fromm, el amor maduro respeta la individualidad de cada uno y nace de una capacidad activa de cuidar, comprender y amar al ser humano en general.

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