El libro ‘El arte de amar’, publicado en 1956 por el psicoanalista Erich Fromm, nos regala otra poderosa frase sobre las relaciones de pareja y lo que ayuda a que sean exitosas y no terminen en un divorcio o con alguno de los protagonistas golpeado emocionalmente. Hoy te explico lo que quiso decir el autor con “amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa”. Aquí no solo se postula que el amor maduro trasciende la emoción pasajera para sostenerse en un compromiso voluntario y consciente, sino otros detalles que vale la pena conocer para entender qué significa realmente amar. Aquí te brindo más información.

Fromm plantea que el amor es un arte y una disciplina que requiere práctica, responsabilidad, esfuerzo y voluntad. (Foto: Lilen Diaz / Pexels)

El amor no depende de un estado de ánimo

Para Erich Fromm, esta frase significa que el amor auténtico no puede depender únicamente de un estado de ánimo o de la pasión pasajera del enamoramiento, sino de un acto consciente de la voluntad.

Y es que este sentimiento no surge de manera automática ni se limita a una emoción pasajera, sino que requiere de dedicación, disciplina y práctica. El autor plantea que no se trata solo de sentir, sino de elegir mantener el vínculo y asumir un compromiso con la otra persona.

Además, esta frase deja en claro que cualquier sentimiento puede aparecer y desaparecer, pero el amor implica voluntad y responsabilidad con la decisión tomada.

El amor va mucho más allá de una simple reacción química o emocional. (Foto: Breno Cardoso / Pexels)

El amor es una decisión, es un juicio, es una promesa

Fromm desglosa cada concepto de la siguiente manera:

Es una decisión: el amor no es algo que simplemente “nos pasa” o que se encuentra por azar; es una elección deliberada de conectar, cuidar y permanecer con la otra persona, incluso cuando la emoción inicial disminuye.

el amor no es algo que simplemente “nos pasa” o que se encuentra por azar; es una elección deliberada de conectar, cuidar y permanecer con la otra persona, incluso cuando la emoción inicial disminuye. Es un juicio: implica evaluar de forma consciente y madura lo que significa comprometerse con alguien, reconociendo a la otra persona tal como es —con sus virtudes y defectos— y no solo la idealización que creamos al principio.

implica evaluar de forma consciente y madura lo que significa comprometerse con alguien, reconociendo a la otra persona tal como es —con sus virtudes y defectos— y no solo la idealización que creamos al principio. Es una promesa: el amor verdadero requiere un compromiso a largo plazo. Fromm explica que si el amor fuera solo un sentimiento, no habría base para prometer amar a alguien para siempre, porque los sentimientos nacen, cambian y pueden desaparecer. La promesa es la decisión firme de sostener el vínculo a través del tiempo.

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